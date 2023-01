Het wordt een enorm klus voor de pensioenfondsen om over te schakelen op het nieuwe stelsel. Toezichthouder AFM verwacht een duidelijke uitleg aan pensioenspaarders: "Het paradijs is niet aangebroken. Uitvoerders moeten een eerlijk verhaal vertellen."

In december 2022 nam de Tweede Kamer na ruim 100 uur debat de Pensioenwet aan. Als de wet door Eerste Kamer heen is, gaat het pensioenstelsel radicaal op de schop. Vóór 2027 moeten de pensioenfondsen dit geregeld hebben. Volgens manager Pensioentoezicht van de Autoriteit Financiële Markten Anne de Groot moeten fondsen alles op alles zetten om hun pensioenspaarders uit te leggen wat het voor hen betekent.

Anne de Groot, manager Pensioen van de AFM, over het nieuwe stelsel

Betrouwbaarheid

In het nieuwe stelsel krijgt elke Nederlandse pensioenspaarder een eigen pensioenpotje. De pensioenpotten van zo'n 168 pensioenfondsen moet dus worden verdeeld over die miljoenen potjes.

De AFM benadrukt dat pensioenfondsen zoveel mogelijk duidelijkheid moeten geven over hoeveel er uiteindelijk in zo'n spaarpotje terecht komt. Anne de Groot: "Ik denk dat het heel goed is om tijdig deelnemers mee te nemen in waarom het stelsel verandert en wat dat dan concreet voor hen betekent."

Systeem is er voor de Nederlanders

Communicatie en transparantie is volgens De Groot cruciaal voor het vertrouwen in het systeem. "Uiteindelijk is het financiële systeem er voor de Nederlanders", vertelt ze. "Zij moeten hun huis kunnen betalen. Zij kunnen moeten wonen en eten."

"Het pensioen gaat om je inkomen nadat je bent gestopt met werken. Als op dat moment je pensioeninkomen niet strookt met de verwachtingen die je had, dan moet je je leven aanpassen. Daarom is het belangrijk dat zij voldoende concrete informatie krijgen, zodat ze realistische verwachtingen hebben over hun pensioen."

Het nieuwe stelsel uitgelegd

Uitkering omhoog óf omlaag

Naast het opknippen van de grote pensioenpotten in individuele spaarpotjes zal de pensioenuitkering meer meebewegen van de stand van de economie. De AFM wil dat de pensioenfondsen ook dit goed uitleggen aan hun spaarders.

"Ik denk dat verlies van vertrouwen veelal te maken heeft met teleurgestelde verwachtingen", zegt De Groot. "En verwachtingen worden teleurgesteld als je onrealistische verwachtingen hebt van wat je pensioen is."

Realistisch beeld

Nederlanders moeten doordrongen worden van het feit dat je pensioen ook lager kan uitvallen, vindt ze. "Je krijgt te maken krijgt met variabele uitkeringen. Dat betekent als het economisch goed gaat, kan je uitkering omhoog."

"Als het slecht gaat met de beleggingen, dan kan je uitkering ook omlaag. Het is belangrijk om de deelnemers daar nu al in mee te nemen. Pensioenuitvoerders moeten een realistisch beeld schetsen. Dus nee, het paradijs is niet aangebroken. Pensioenuitvoerders moeten een eerlijk verhaal vertellen en ook een compleet verhaal."

Bekijk ook Het nieuwe pensioenstelsel uitgelegd in 8 vragen en antwoorden

Klachtenbehandeling

In de nieuwe wet is vastgelegd dat er een onafhankelijk instituut komt voor klachten van pensioenspaarders. "Op dit moment is het nog niet wettelijk vastgelegd dat klachten zorgvuldig afgehandeld moeten worden. Dat gaat in de nieuwe Pensioenwet wel gebeuren. Ook komt er een externe geschillencommissie voor wanneer een pensioendeelnemer en een pensioenuitvoerder er samen niet uitkomen."

De AFM is verantwoordelijk voor het toezicht op financiële instelling, dus ook op de pensioenfondsen. "We zouden ons richten op transparantie. Het moet deelnemers voldoende duidelijk worden wat er met hun pensioenvermogen gebeurt. Ze moeten kunnen vragen: 'Wat heb ik eigenlijk nu opgebouwd? Hoe verhoudt zich dat tot mijn potje straks?' Er ligt een schone taak voor pensioenuitvoerders om deelnemers dat in begrijpelijke taal uit te leggen."