Het lerarentekort in Nederland groeit: 9.700 arbeidsplaatsen zijn ongevuld. Dat is bijna 10 procent van de totale werkgelegenheid voor leraren. Marte (24) staat zelf voor de klas en hoopt dat er snel meer mensen bijkomen. "Het is het mooiste beroep."

Vorig jaar was het lerarentekort 9,1 procent, en dat is dit jaar opgelopen tot 9.5 procent. De stad met het grootste tekort is Almere met 19 procent, gevolgd door Den Haag (17,3 procent) en Amsterdam (16,8 procent).

Meer bevoegde leraren nodig

Om de tekorten op te lossen, staan er op veel scholen onbevoegde leraren voor de klas. De Algemene Onderwijsbond roept samen met twee andere organisaties de overheid op om in 2030 te zorgen dat elk kind een bevoegde leerkracht heeft. "Ieder kind heeft recht op goed onderwijs", zegt voorzitter Tamar de Gelder.

De organisaties hebben dat vastgelegd in een manifest dat ze deze donderdag aanbieden aan Onderwijsminister Dennis Wiersma. Ze vinden ook dat de regering duidelijk moet maken hoe groot het probleem nu is en hoe het moet worden aangepakt. De Gelder benadrukt dat het belangrijk is dat de regering dit 'levensgrote probleem' aanpakt.

Met de paplepel ingegoten

De 24-jarige Marte Brouwer is leerkracht in groep 4 van basisschool De Archipel in Amsterdam. "Het is een beetje met de paplepel ingegoten. Mijn ouders staan ook allebei voor de klas", vertelt ze. "Ik heb altijd gezegd dat ik het niet wilde, maar ik ben er op de pabo toch achtergekomen dat ik het heel leuk vond. Het is fijn om iedere dag iets te doen wat nut heeft."

Ook zij merkt veel van het nijpende lerarentekort. "Er is een hoge werkdruk op dit moment, omdat er niet veel leerkrachten zijn. Valt er iemand uit, dan vangt het team het hier vaak op of een onderwijsassistent. Dat is lastig."

Lege klaslokalen

"Ik merk het ook aan mijn collega's", vervolgt Marte. "Als iemand ziek is, heb je een heel leeg klaslokaal naast je. Diegene is er dan niet en de klas kan dan niet opgevangen worden. Het is moeilijk, maar je kan niet alles doen."

Ze ziet ook het negatieve effect dat het heeft op de kinderen. "Je verwacht het misschien niet in eerste instantie, maar ze vinden het jammer dat ze naar huis moeten. Ze missen school. Dat merk je echt aan ze als ze vaker naar huis worden gestuurd."

'Ze missen onderwijstijd'

Als leerlingen naar huis worden gestuurd gaat dat ten koste van hun onderwijstijd, zegt Marte. Iets waar de AOb ook voor waarschuwt. "Ze hebben al heel veel gemist tijdens corona, maar dat lerarentekort is alleen maar erger geworden", vertelt Marte.

Hoe er meer docenten kunnen worden aangetrokken om het tekort op te lossen, vindt ze lastig te zeggen. "Er is niet één makkelijke oplossing heel voor, dat maakt het moeilijk. Je moet er ook gewoon gevoel voor hebben. Als je dat niet hebt, is het echt zwaar om leerkracht te zijn."

Waardevol beroep

"Ik vind het in ieder geval de leukste baan die er is", lacht Marte. "Ik vind het fantastisch als ze naar huis gaan en nieuwe dingen hebben geleerd. Het is een heel waardevol beroep."

"Jij ziet de kinderen, maar zij zien jou ook. Ze vinden het leuk. Als je dan die gezichtjes ziet in de ochtend, als ze binnenkomen of als ze je tegenkomen ergens, dat is heel erg fijn."