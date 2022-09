Steeds meer basisscholen zetten gastdocenten in vanwege het lerarentekort. Een zorgelijke ontwikkeling voor de kwaliteit van het onderwijs, volgens de onderwijsbond. "Een doekje voor het bloeden."

"Goedemorgen, het is vandaag jullie eerste kookles. We gaan pizza maken", klinkt het op basisschool Nellestein in Amsterdam Zuidoost. Eens in de week is het er talentendag. Dat is een dag waarop de leerlingen, door het lerarentekort, de hele dag workshops krijgen van gastdocenten.

Lerarentekort

"We zijn erg blij met haar", zegt schooldirecteur Jenny Horstink over de gastdocent die kookles geeft aan haar leerlingen. Zij is een van de twintig gastdocenten die de workshops verzorgt.

Hoewel de meeste gastdocenten niet bevoegd zijn om voor de klas te staan, zorgen ze er wel voor dat de uren gevuld worden. Zonder hen zou Horstink het qua leraren niet redden. "Natuurlijk wil ik bevoegde en bekwame docenten voor de klas, maar ze zijn er niet. En om het team wat we hebben niet te overbelasten, hebben we op de woensdag een wat andere dag."

Onbevoegde leraar voor de klas

Het nieuwe schooljaar is gestart met een tekort van 9.100 leraren. Zo'n 41 procent van de scholen start dit schooljaar met klassen zonder bevoegde leraar, zo maakte de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) deze week bekend.

Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond vindt het schijnend dat scholen gastdocenten moeten inzetten. "Het is natuurlijk prettig dat je op die dag opvang hebt en ouders niet thuis hoeven te blijven maar het is geen onderwijs."

'Onderwijs is geen kinderopvang'

"Voor onderwijs hebben we gewoon bevoegde leraren nodig die weten wat ze aan het doen zijn. Voor de cognitieve vaardigheden van kinderen maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling", vervolgt Roovers.

"Daar moet je wel iets van weten wil je dat goed kunnen begeleiden. Het is niet alleen maar leuk met kinderen werken. Er staat een hbo-opleiding voor 4 jaar voor, het is niet zomaar een hobby", zegt hij.

Kansenongelijkheid zal toenemen

Roovers snapt ook dat scholen de keuze maken. Ook hij weet dat er weinig andere oplossingen zijn. Toch is hij absoluut niet blij met de ontwikkeling van gastdocenten op scholen. "Het is een doekje voor het bloeden en we kunnen het ook geen onderwijs noemen."

Deze lerarentekorten zijn er vooral bij scholen die al een achterstand hebben. "Die kinderen krijgen nu dus nog slechter onderwijs. Waardoor de kansenongelijkheid nog verder zal toenemen", zegt hij.

Zorgen over kwaliteit van het onderwijs

Hij maakt zich zorgen over de prestaties van leerlingen op school. "We zien nu al dat we het Europees gezien steeds slechter doen op het gebied van taal en rekenen. Er is een grote groep kinderen die van basisschool afkomt en niet goed kan lezen."

"De generatie van nu gaat minder goed onderwijs krijgen dan wij zelf hebben gekregen. We zijn op deze manier aan het experimenteren met kinderen", zegt Roovers van de onderwijsbond.

Kwaliteit van onderwijs

Door de workshops hebben docenten de tijd hun lessen voor te breiden en met elkaar te overleggen. Waardoor volgens Horstink de kwaliteit van het onderwijs erop vooruit gaat. "Daarnaast hebben we geen onderwijsverlies omdat we op de andere dagen een wat langere schooldag hebben en daar leren de kinderen de basisvaardigheden zoals rekenen en taal", zegt ze. De school gaat op de andere dagen namelijk een half uur langer door.

Een ander voordeel die de schooldirecteur noemt is dat de kinderen op donderdag veel rustiger zijn omdat ze woensdag een leuke dag hebben gehad. "We maken kinderen klaar voor de toekomst. Daar horen rekenen en taal bij maar ook sociale vaardigheden die ze leren bij de workshops."