Digiborden, lessen over klimaatverandering en aandacht voor diversiteit. De maatschappij verandert snel en het onderwijs verandert mee, maar niet iedereen ziet dat zitten. Op de Renaissance basisscholen van Forum voor Democratie moet het helemaal anders.

10 basisscholen en een eigen pabo-opleiding. Met die ambitie begon Forum voor Democratie dit jaar aan hun plannen voor eigen onderwijs. Maar zoals kartrekker en Forum-Statenlid Ralf Dekker ontdekt: de praktijk is weerbarstig.

Privé-basisscholen

Het plan is als volgt: De komende 2 jaar worden er privé-basisscholen opgericht, want die zijn makkelijker en met minder leerlingen op te richten dan openbare scholen. Tegelijkertijd werkt de partij aan een basisschool die door de overheid wordt gesubsidieerd. Op die manier moet het onderwijs uiteindelijk zo goed als gratis worden.

Voor nu moeten ouders zelf dus nog een flinke bijdrage leveren. "We hebben berekend dat als we het heel eenvoudig aanpakken en met lage kosten werken, dat we voor 300 euro per kind per maand zo'n school kunnen draaien als we, zeg maar, twintig kinderen hebben." Voor dit bedrag kan 1 fte leerkracht worden ingehuurd. De school wil voor de rest aan de slag met vrijwilligers.

'Een zo breed mogelijk publiek'

Volgens het Statenlid komt dat neer op zo'n 3.500 tot 4.000 euro per kind per jaar. "Dat is nog steeds heel fors", geeft Dekker toe.

Toch richt de school zich niet op kinderen van rijke ouders. "Dan zou ik het wat anders aanpakken, want dit is natuurlijk nog steeds heel bescheiden", zegt Dekker. "Het is juist bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek."

'Iets positiefs bouwen'

Forum wil met de school op een positieve manier voor verandering zorgen. "Je kunt zeker als oppositiepartij wel blijven klagen en tetteren. Je bent tegen dit en dat plan, maar het is vaak negatief en je invloed is uiteindelijk gering", zegt Dekker.

"Het is veel beter om te kijken of je iets positiefs kunt bouwen. Scholen zijn een belangrijke peiler in de samenleving."

Ouders maakten zich zorgen

De partij zou een hoop berichten van ouders krijgen die zich destijds zorgen maakten over de coronamaatregelen en hoe kinderen op hun huidige basisscholen basisvaardigheden krijgen aangeleerd, zoals lezen en rekenen, vertelt Dekker. "Tijdens de lockdowns zagen mensen wat voor lessen hun kinderen eigenlijk kregen en waren niet altijd tevreden."

Inhoudelijk lieten de lessen vaak te wensen over. "Dat heel veel onderwerpen als een soort probleem gebracht werden. De natuur was een probleem, want die was in gevaar. Zwarte piet was een probleem. Papa en mama kregen te horen dat ze minder auto moesten rijden vanwege het milieu."

'Zo min mogelijk frames aanreiken'

Forum wil zich juist niet richten op problemen, maar een positieve toon aanslaan. Daarbij hoort ook de omgang met de 'woke-agenda', zegt Dekker. "De agenda waarbij het gaat over: je bent nu een jongetje, maar je kunt ook best een meisje zijn, of andersom. Al die zekerheden willen we niet in een te vroeg stadium onderuit schoffelen, wat nu wel gebeurt."

Jongens het liefst in een broek dus, en niet gekleed in bijvoorbeeld een prinsessenjurk, ook niet op de kleuterschool. "De sfeer in de school zal in ieder geval zo zijn dat het niet wordt gestimuleerd", vertelt Dekker. "Wie je bent, is in die fase nog helemaal niet duidelijk en moet nog helemaal gevormd worden. Je moet zo min mogelijk frames aanreiken die daar een richting aan kunnen geven in een stadium waar die kinderen nog helemaal niet kunnen beoordelen."

Terug naar het krijtbord

Verder willen de scholen terug naar het lesgeven van vóór het digitale tijdperk. Geen Jeugdjournaal meer dus, maar verhalen van leraren. "Het moeten echt spannende leuke verhalen worden en geen probleemverhalen."

Ook spreekbeurten met behulp van een digibord, waarop bijvoorbeeld video's kunnen worden getoond als onderdeel van de presentatie, zijn niet de bedoeling. "Het is ons inziens beter om kinderen dingen te laten opzoeken in boeken".

'Pioniers-opdracht'

400 mensen zouden inmiddels interesse hebben getoond. Maar de boeken, gebouwen en leerkrachten zijn er dus nog niet. Voor ouders die hun kinderen aanmelden, is de stap dan ook een 'leap of faith'. "Het is een soort pioniers-opdracht", zegt Dekker. "Het zal niet overal even gemakkelijk gaan."

Dat de plannen en bijeenkomsten voor de nieuwe basisscholen ook op niks kunnen uitlopen, is niet uitgesloten. Maar Dekker is positief. "Dat is dan doodzonde, maar dat kan gebeuren. Ik houd rekening met alles, zelfs met dit. Maar ik ga er voorlopig even vanuit dat er iets van gaat lukken, tenminste eentje."