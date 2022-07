45 jaar lang stond ze voor de klas, juf Janny Eissen. En al die tijd op dezelfde basisschool in Overijssel. Hoe ze dat zo lang heeft volgehouden? "De band die je opbouwt maakt het leuk."

Met haar 45 jaar was ze misschien wel een van de langstzittende docenten in het land. Wás, want halverwege juli ging ze met pensioen.

'Puzzel maakt het leuk'

Het is niet zo dat ze nooit aan stoppen heeft gedacht. Janny: "Ik kreeg een aanbod van een bedrijf om lesmethodes te ontwikkelen. Maar toen ik daarop wilde ingaan besefte ik: dan zie ik de leerlingen echt nooit meer."

Het één-op-één werken met de leerlingen vond ze juist het allerleukste aan haar vak. "Ik werkte op een kleine school en had dus vaak combi-klassen groep 6, 7 en 8. Je maakt de leerlingen dan 3 jaar lang mee", legt ze uit. "De band die je opbouwt en de puzzel 'hoe breng ik deze leerling alles zo goed mogelijk bij?' maakt het zo leuk."

Tijdens veranderd

Door de jaren heen heeft Janny veel zien veranderen in haar werk als docent. Zo zorgde de komst van de computer voor een hele andere manier van werken. "Aan de ene kant maakt de computer het werk leuker. Als docent kun je meer, en voor de leerlingen is het ook fijn: fouten in een tekst kun je bijvoorbeeld gelijk verwijderen."

Maar de komst van de computer bracht ook nadelen met zich mee. "Alles moet gemonitord worden nu, vroeger had je als docent meer vrijheid", vertelt ze. "En met meer vrijheid ook meer tijd om echt na te denken en je lessen goed voor te bereiden. Nu ben je veel meer met randzaken bezig, helaas."

Minder vertrouwen

Een voorbeeld van zo'n randzaak is het maken van analyses voor externe partijen, vertelt Janny. "Vaak dacht ik daarbij: in godsnaam, voor wie doe ik dit? Uit de analyses die ik moest maken van de Cito-toets kwam bijvoorbeeld nooit iets verrassends, maar toch moest ik het altijd doen."

Het strengere monitoren leidt volgens Janny niet alleen tot minder vrijheid: "Er is minder vertrouwen in de docent, zo interpreteer ik het", stelt ze. "Als docent kon je vroeger meer zelf beoordelen. Maar nu zijn daar Cito-toetsen voor."

Geen vechtpartijtjes meer

Desondanks moeten toekomstige meesters en juffen zich vooral geen schrik laten aanjagen over de huidige generatie kinderen, vindt Janny. "Ik hoor en lees veel verhalen over dat deze generatie kinderen zich slecht kan concentreren, geen discipline heeft. Maar ik vind dat echt reuze meevallen. Ze hebben nu net zoveel discipline als anders, misschien zelfs meer."

In de praktijk zag ze juist ook positieve veranderingen vergeleken met voorbije jaren. "Veel kinderen zijn minder agressief dan vroeger. Vechtpartijtjes op het schoolplein zijn nu een zeldzaamheid."

Stokje doorgeven

Midden juli mocht Janny haar officiële afscheid uit het onderwijs vieren. Nu ze na 45 jaar met pensioen is, wordt het "afkicken geblazen", zegt ze.

Maar gelukkig ligt het onderwijs niet helemaal in haar verleden. "Mijn dochter gaat nu per 1 november voor de klas staan, en ook mijn zoon heeft interesse. Ik vind het heel leuk dat ik het stokje door kan geven."