Er is een groot tekort aan informaticadocenten, terwijl ICT-vaardigheden steeds belangrijker worden. De Hogeschool van Amsterdam biedt ICT-studenten nu een traject om snel voor de klas te kunnen staan. Nina staat daar al. "Het geeft voldoening."

Voor een kwart van de vacatures voor informatica docenten is er niemand te vinden. Dat valt op, want bij vakken als wiskunde en Nederlands gaat het om een tekort van maar 5 procent. In 2036 wordt er zelfs een tekort van meer dan 60 procent verwacht.

'Even iets anders'

Een goede reden voor de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om hun ICT-studenten een speciaal traject aan te bieden. Voor hen is het vanaf september mogelijk om hun lesbevoegdheid te halen. Zo kunnen ze niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook als ICT-docent aan de slag.

IT-student Nina Bubic besloot een tijdje geleden ook om voor de klas te gaan staan op een mbo-school. "Ik besloot om de minor Teaching IT te doen tijdens mijn opleiding Business IT and Management. Dat deed ik vooral met de gedachte dat het even iets anders was, even weg van technisch bezig zijn."

Doen wat je leuk vindt

En dat beviel haar heel erg goed. "Ik had nog niet het idee dat ik in het onderwijs wilde blijven werken. Het was meer dat ik de kans kreeg om een levenslange bevoegdheid te halen, die ik hoe dan ook in the pocket zou hebben."

Toen ze het gaandeweg dat jaar steeds leuker begon te vinden, besloot ze te blijven. "Er is vast genoeg werk te vinden in mijn werkveld, maar ik vind het vooral belangrijk om te doen wat ik op dit moment leuk vind."

Niet voor het geld

Andere studenten werken nu in het bedrijfsleven als dataspecialist of data-analist. "Het zijn hele uiteenlopende gebieden en branches. Want met ICT kun je overal terecht, of je nu in de zorg of bij een start-up werkt", zegt Nina. "Maar ik sta voor de klas, als een van de weinigen."

"Dat is ook een persoonlijke voorkeur. Ik vind het fijn om een stukje kennis over te kunnen dragen. Dat is iets wat mij ligt en iets waar ik een goed gevoel aan overhoud. Als het me om het geld te doen was, had ik hier niet gestaan. We weten allemaal dat ICT goed verdient, maar dat is niet mijn uitgangspunt."

Goed aanbod

"Ik snap dat het voor de hand ligt om veel te willen verdienen als je afgestudeerd bent, alleen daar draait niet alles om", zegt Nina. "Een combinatie is ook heel goed mogelijk. Dat zie ik mezelf ook doen in de toekomst: gedeeltelijk in het onderwijs en gedeeltelijk in het werkveld."

Het idee van de HvA is volgens haar een goede optie. "Het is goed als je studenten dit aanbiedt, ongeacht of ze op dat moment docent willen worden, want het is levenslang geldig. Het is echt een voordeel is als het aangeboden wordt tijdens je studie", zegt ze.