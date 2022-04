Volle en grote klassen, uitvallende docenten, als ze er überhaupt al zijn: situaties die allang geen uitzondering meer zijn. De kwaliteit van onderwijs in Nederland staat onder druk. Dat blijkt uit het nieuwe rapport Staat van het Onderwijs 2022.

Voor de Algemene Onderwijsbond is de maat nu vol. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog, maar er zijn problemen die eerst opgelost moeten worden, zegt de bond.

Binnen twee jaar niet haalbaar

"Leraren missen vaardigheden. De jarenlange terugloop van de kwaliteit van taal- reken- en burgerschapsvaardigheden moet een halt toegeroepen worden", zo staat er in het rapport van de Inspectie van het Onderwijs..

En dat kan dus. Maar waar het rapport hoopvol is dat dit binnen twee jaar kan, ziet voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, Tamar van Gelder dat anders.

Eerst meer leraren

"Eigenlijk herhaalt de geschiedenis zich weer. We zijn al jarenlang een race naar beneden aan het aanschouwen met zijn allen. Het onderwijs heeft de afgelopen jaren niet de prioriteit gekregen die het verdient. Leraren zijn niet ineens minder goed geworden, maar wij zijn gewoon met te weinig mensen, zegt Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond.

"Er worden nu op plekken stagiaires voor de klas gezet die dus nog niet eens hun opleiding hebben afgerond. Dus op dit moment zijn de mensen er gewoon niet en daarmee is er dus automatisch niet de tijd om je verder gedegen te professionaliseren."

Salaris omhoog

"Wat er nu moet gebeuren, en wat er een beetje hoopvol in het regeerakkoord staat, is dat er flink geïnvesteerd moet worden in het (financieel, red.) waarderen van leraren", zegt Van Gelder.

"En waar wij al jaren op hameren is te zorgen dat mensen een goed loon krijgen en dat er gewerkt wordt aan een lagere werkdruk."

Niet in twee jaar, wat rapport wel beweert

Tamar van Gelder vervolgt: "We hopen dat de minister zorgvuldig praat met het werkveld. Om te zorgen dat het geld goed terecht komt. Maar ik ben niet zo optimistisch dat de problemen in twee jaar opgelost zijn. Het is echt de komende jaren inzetten op een goede visie, geen incidenteel experimenteer-beleid meer."

Of het nu langer of korter duurt, Van Gelder blijft optimistisch: "We moeten nu de ruimte en focus hebben op wat nodig is. Dan kunnen we het tij keren. Volgens mij moeten we nu wel zo snel mogelijk ermee aan de slag. Het is hartstikke goed dat het onderwijs nu prioriteit krijgt. Maar dat wil niet zeggen dat er volgend jaar ineens een ander bericht is van de Onderwijsinspectie met haar jaarlijkse rapport."