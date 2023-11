Avans+ stopt met de opleiding Bachelor of Nursing voor studenten uit Indonesië. Dat staat in een brief van de directie van de hogeschool, in handen van EenVandaag.

Avans+ nam deze beslissing nadat EenVandaag 2 weken geleden naar buiten bracht dat de Indonesische verpleegkundigen die via bemiddelingsbureau Yomema naar Nederland kwamen, niet de beloofde opleiding kregen bij Avans+. Ook liet de begeleiding te wensen over.

'Huidige studenten kunnen het afmaken'

Eerder liet ook ouderenzorgorganisatie Zorggroep Drenthe weten in de toekomst niet langer gebruik te willen maken van buitenlandse studenten. Dat Avans+, een private tak van de Avans Hogeschool, met de opleiding stopt betekent 'dat er geen nieuwe studenten uit Indonesië naar Nederland komen om via Avans+ de opleiding te volgen', zo staat in de brief.

Voor de circa 200 studenten die de opleiding nu in Nederland volgen en de elf betrokken zorginstellingen zet Avans+ zich in om het traject via een zorgvuldig proces succesvol af te ronden, laat de directie weten. "De huidige studenten kunnen de opleiding vervolgen."

'Schijnconstructie'

Vakbondsbestuurder Camara van der Spoel van FNV is niet verbaasd over de ontwikkeling. Het bevestigt wat haar betreft nog eens dat Avans+ de beloften waarmee ze aan het traject begon - een volwaardige opleiding bieden aan deze mensen - niet heeft kunnen waarmaken.

"In eerste instantie beloofde Avans+ een volwaardige opleiding aan deze studenten. Dat ze er nu voortijdig mee stoppen, zegt genoeg. Er is inmiddels duidelijk aangetoond dat er sprake is van een schijnconstructie. Dat deze mensen onder valse voorwendselen hier naartoe zijn gehaald."

'Nu een oplossing nodig'

Van der Spoel benadrukt dat er nu een oplossing moet komen voor de circa 200 Indonesische studenten die de opleiding nog volgen in Nederland. "Bij voorkeur dat ze in Nederland kunnen blijven en hier kunnen werken", zegt ze namens de vakbond.

Hoewel Avans+ in de brief benadrukt dat ze zich zal inzetten voor de Indonesiërs die op dit moment de opleiding volgen, vraagt Van der Spoel zich af in hoeverre de opleider dit waar kan maken.

100 wachtenden in Indonesië

Op dit moment wachten nog ruim 100 verpleegkundigen in Jakarta op hun vertrek naar Nederland. Hen is onder andere een opleiding bij Avans+ beloofd, en een baan bij een Nederlandse zorginstelling. Die belofte wordt niet waargemaakt, staat in de brief.

'Voor nieuwe studenten uit Indonesië is instroom in de opleiding niet meer mogelijk. Ondanks dat studenten en zorginstellingen hiervoor belangstelling hebben, vindt Avans+ het niet verstandig en haalbaar om aan de opleiding te beginnen', schrijft de directie.

Taal- en cultuurbarrière

Avans+ zegt dat 'de oorspronkelijke doelstelling om de Indonesische studenten voor het Nederlandse bachelordiploma op te leiden en daarmee een bijdrage te leveren aan de zorg in Indonesië en Nederland, niet langer haalbaar is'.

Dat heeft volgens de directie deels te maken met de taal- en cultuurbarrière die in de praktijk een te grote uitdaging blijkt. "Daarnaast sluit Avans+ haar ogen niet voor de persoonlijke gevolgen bij sommige studenten die in diverse media naar voren zijn gekomen, met name waar het gaat om onduidelijkheden in het wervingsproces en de soms geschetste verwachtingen richting Indonesische studenten", zo schrijft de directie in de brief.

'Geen nieuwe instroom'

Gevraagd naar de gevolgen voor de ruim 100 verpleegkundigen die in Jakarta wachten op hun vertrek naar Nederland, laat de woordvoerder van Avans+ in een korte reactie weten: "Er komt geen nieuwe instroom."

"Dat betekent dat zij niet naar Nederland kunnen om de opleiding van Avans+ te volgen. De huidige studenten kunnen de opleiding afronden."