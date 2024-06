De hogeschool Avans+ spant een kort geding aan tegen oud-zakenpartner Yomema. Die leverden Indonesische studenten aan Avans+, tot onthullingen dat de studenten werden bedrogen. Yomema legde beslag op miljoenen euro's, die de school nu terug wil.

Avans+ vindt de claim van arbeidsbemiddelaar Yomema 'uit de lucht gegrepen'. Volgens de hogeschool kloppen de berekeningen niet. Het Waalwijkse bedrijf, dat inmiddels alle personeelsleden heeft moeten ontslaan, zegt echter in totaal ongeveer 50 miljoen euro schade te hebben geleden omdat duizenden Indonesiërs via hun naar Nederland zouden zijn gekomen.

Opleiding had niet mogen stoppen

Avans+ en Yomema zijn al sinds november in conflict nadat EenVandaag onthulde dat zij samen onder valse voorwendselen Indonesische verpleegkundigen naar Nederland haalden om hier te studeren. Avans+ besloot naar aanleiding hiervan om de opleiding voor deze verpleegkundigen te stoppen. Yomema stapte daarop naar de rechter, die zei dat Avans+ de opleiding niet zonder overleg had mogen stoppen.

Vervolgens kon Yomema beslag leggen op 10,6 miljoen euro van Avans+. Uit de dagvaarding, die in bezit is van EenVandaag, blijkt dat Avans+ vindt dat ze zonder dit geld geen goed onderwijs meer kunnen geven. De hogeschool verzorgt ongeveer 200 post-bachelor- en masteropleidingen aan duizenden studenten.

Belofte van een baan

De Indonesiërs werden sinds 2019 gelokt met de belofte van een hbo-opleiding verpleegkunde en een baan in Nederland. In de praktijk bleek dat die opleiding eigenlijk een onbetaalde stage was op mbo-niveau. Daarnaast werden de studenten gedwongen in het opleidingstraject te blijven omdat ze torenhoge boetes zouden krijgen als ze zouden stoppen. De eigenaren van Yomema spiegelden zichzelf en anderen gouden bergen voor: miljoenen winsten waren binnen enkele jaren mogelijk.

Maar na de onthullingen van EenVandaag strandde het project. Grote opdrachtgevers zoals het Zuyderland Medisch Centrum en de Zorggroep Drenthe trokken zich terug. De arbeidsinspectie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doen inmiddels al lange tijd onderzoek naar het project.

Meer problemen bij Avans+

Avans+ en Yomema gaven vorig jaar steeds aan dat het opleidingstraject zeer succesvol zou zijn. Maar Avans+ zegt in de dagvaarding voor het kort geding dat 40 procent van de Indonesiërs die aan de opleiding zijn begonnen inmiddels zonder diploma zijn uitgestroomd.

De hogeschool komt vaker negatief in het nieuws: vorige maand onthulde EenVandaag dat de opleiding psychosomatische fysiotherapie van Avans+ niet aan de kwaliteitseisen van het register van fysiotherapeuten voldoet. Hierdoor bleven twintig studenten achter met een diploma waarmee ze in de praktijk hun werk niet kunnen doen.

'Een enorme impact'

Avans+ laat in een reactie weten dat het beslag van 10,6 miljoen euro door Yomema 'een enorme impact' heeft. "Dat raakt een organisatie altijd in zijn ondernemingsruimte; dat kan niet de bedoeling zijn", vertelt een woordvoerder.

De hogeschool zegt het beslag 'buiten proportie' te vinden en dat dat de reden is dat ze naar de rechtbank stappen. "Verder voeren Avans+ en Avans Hogeschool een gescheiden bedrijfsvoering."