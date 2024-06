Hogeschool Avans+ in Breda mag 2 jaar lang geen nieuwe internationale studenten toelaten. Aanleiding is de manier waarop Indonesische verpleegkundigen onder valse voorwendselen naar Nederland werden gehaald. EenVandaag bracht dat nieuws in november 2023.

De Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs begon een onderzoek naar aanleiding van de berichtgeving en concludeert nu dat Avans+ ernstig tekortgeschoten is in het naleven van de gedragscode. Om die reden wordt de hogeschool voor 2 jaar uit het register geschrapt en stopt de financiering van DUO voor internationale studenten.

Gevangen in studietraject

Avans+ bood jarenlang een bacheloropleiding verpleegkunde aan voor Indonesische verpleegkundigen. De Indonesiërs werden zeer gebrekkig geïnformeerd en zaten vast in het studietraject door een boeteclausule. Bovendien werden tientallen Indonesische verpleegkundigen ingezet als goedkope arbeidskrachten, onder de noemer 'stagiair', bij de instellingen waar ze stage liepen.

In Jakarta wachten al meer dan een jaar nog altijd tientallen Indonesische studenten op het begin van hun opleidingstraject in Breda. Dat begin is nu in elk geval 2 jaar lang uitgesloten.

Vijf punten overtreden

De Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs is een koepel van onderwijsinstellingen, die samen kwaliteitsstandaarden voor internationale studenten in Nederland bepalen en controleren. Volgens de commissie overtreedt Avans+ het reglement op vijf belangrijke punten.

Zo heeft Avans+ de Indonesische studenten slecht geïnformeerd en toezeggingen gedaan die niet zijn nagekomen. Bovendien heeft de opleiding niet voldoende vastgesteld of de Indonesiërs het Nederlands voldoende beheersen om de bacheloropleiding te kunnen volgen.

Kritiek op samenwerking bemiddelingsbedrijf

Verder heeft Avans+ niet zorgvuldig gehandeld bij het verkrijgen van de accreditatie van de opleiding door de NVAO en is de commissie kritisch over de schimmige manier waarop Avans+ studievisa heeft geregeld. De IND stopte vorig jaar al met het verstrekken van studievisa via Avans vanwege sterke bedenkingen bij de constructie.

En als laatste is er kritiek op de samenwerking met bemiddelingsbedrijf Yomema, dat de Indonesiërs werft. Yomema en Avans+ hebben sinds de berichtgeving een conflict met elkaar. Gisteren bleek dat Avans+ via de rechter miljoenen terug wil van het beslag dat het bedrijf had laten leggen op de hogeschool om misgelopen inkomsten.

'Betreuren de situatie'

De hogeschool heeft alle studenten in een brief over de situatie geïnformeerd. Daarin schrijven de opleidingsmanagers: "We betreuren de ontstane situatie en zullen uiteraard alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat je in de gelegenheid wordt gesteld jouw opleidingstraject te vervolgen."

De Landelijke Commissie Gedragscode Hoger Onderwijs heeft de IND en de Arbeidsinspectie op de hoogte gesteld. De Arbeidsinspectie onderzoekt de kwestie al meer dan een jaar.