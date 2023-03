In de afgelopen 10 jaar verlieten 549 huisartsen van onder 55 jaar oud het vak. Een zorgwekkend signaal, aangezien huisartsenzorg steeds belangrijker wordt binnen het zorgstelsel. "Patiënten komen onterecht op het bord van de huisarts."

Een van die 'jonge' huisartsen die in de afgelopen 10 jaar stopten, is Nabil Bantal. De inmiddels 43-jarige Bantal stopte 6 jaar geleden met het vak en is inmiddels psychiater in de ggz.

Meer zorg aan ouderen

Zijn belangrijkste reden om te stoppen: "Je wordt als huisarts in een onmogelijke positie geplaatst." Een huisarts moet namelijk constant het antwoord zijn op elk probleem, merkte Bantal. "Ouderen moeten bijvoorbeeld langer alles zelfstandig doen dan voorheen."

"Dat is misschien wel kostenbesparend, maar dat zorgt ervoor dat wij als huisarts veel meer zorg aan ouderen leveren", legt hij uit. En dat geldt ook voor de ggz waar de wachtlijsten hoog zijn, waardoor mensen met ggz-problemen veel langer bij ons blijven."

'Onterecht op bord van huisarts'

Bantal werkte jarenlang als huisarts in Rotterdam-Zuid, een wijk met ingewikkelde, grootstedelijke problemen. "Mijn opleidingstijd begon toen ouderen langer thuis moesten blijven en meer zelfstandig moesten doen."

"Op de huisartsenpost zag ik toen mensen die hun geliefde, hun vader of moeder een tijdje niet hadden gezien en zich kapot schrokken als ze in het weekend op bezoek gingen. En daarom belden ze de huisarts. Zulke patiënten komen onterecht op het bord van de huisarts."

Gevoel van onmacht

De hoofdzaak is volgens Bantal dat de menselijke maat zoek is. "Daardoor krijg je een gevoel van onmacht en een gigantische werkdruk", legt hij uit. "Tijd is namelijk essentieel om elk probleem te begrijpen."

"Vaak is de tijd die een huisarts voor een patiënt krijgt helemaal niet toereikend." Voor hem was na 5 jaar de maat vol, hij ging in opleiding tot psychiater en werkt nu alweer een tijdje binnen de ggz-zorg.

'Meer dokters opleiden niet hele oplossing'

Volgens de Landelijke Vereniging Huisartsen (LVH) is het switchen van jonge huisartsen een heel duidelijk signaal, zegt bestuurder Aard Verdaasdonk, die zelf ook huisarts is. "Vanuit onze achterban horen we ook dat de huisartsen het zwaar hebben."

"Gelukkig ligt er nu een advies bij het ministerie van Volksgezondheid om meer huisartsen op te gaan leiden", vervolgt Verdaasdonk. "Maar dat is niet de hele oplossing voor dit probleem. Er moet ook echt gekeken worden naar de vorm en inhoud van het vak. We hebben afgesproken dat de huisartsen meer tijd per patiënt krijgen, dat is een eerste stap. Nu nog iets doen aan het verminderen van de administratieve last, en zorgen dat huisartsen beter kunnen verwijzen."