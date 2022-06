Vanaf 2026 moeten huiseigenaren bij het vervangen van de cv-ketel een hybride warmtepomp installeren of een duurzaam alternatief kiezen. Maar installateurs zijn schaars. Niels nam daarom het heft in eigen handen en helpt nu ook vrienden en familie.

Inmiddels heeft Niels, naast zijn fulltime baan bij Defensie, al 24 warmtepompen geplaatst. En de vraag naar hulp in zijn omgeving blijft alleen maar groeien. "Het is een beetje uit de hand gelopen."

Alles zelf gedaan

Niels en zijn vrouw wilden 3,5 jaar geleden hun droomhuis laten bouwen, maar dat bleek prijzig. "Ik heb offertes opgevraagd bij aannemers en daar had ik om dit huis te bouwen bijna een miljoen voor nodig. We zagen onze droom al een beetje kapot gaan."

Maar Niels is handig en de torenhoge prijzen brachten hem op een idee: "Wat nou als ik alles zelf ga doen?" En dat deed hij. Zelfs de warmtepomp, die bij het bouwen van een nieuwbouwhuis verplicht is, installeerde hij na grondig onderzoek zonder hulp van een installateur. "Ik had alles zelf gedaan, dus waarom de warmtepomp ook niet?"

Opleiding tot warmtepomp-installateur

Na de installatie van de warmtepomp probeerde hij subsidie aan te vragen. "Toen kreeg ik te horen de pomp moest zijn geïnstalleerd door een erkend installateur." Maar dat was hij niet.

Niels besloot dat hij zijn certificaat wilde halen toen bleek dat de kosten van de opleiding niet opwogen tegen het mislopen van de subsidie. "Het startniveau is wel dat van een installateur. Maar ik had al zelf mijn huis gebouwd en de warmtepomp geïnstalleerd, dat ga je niet doen als je niets kan."

Bron: EenVandaag Niels

Het balletje gaat rollen

Na het afronden van de cursus, ontving Niels de subsidie. "Mensen in mijn omgeving vroegen of ik ze kon helpen toen ze dat verhaal hoorden", vertelt hij. "Mijn vrienden vragen: 'Mag ik je nummer geven aan een kennis?' En zo gaat het balletje rollen."

Hij merkt aan de hoeveelheid aanvragen dat mensen echt staan te springen om installateurs. "Dit jaar heb ik al tegen 32 aanvragen 'nee' gezegd, en tegen 10 'ja'. En daar ben ik nu ook mee bezig", vertelt hij. "Ik maak geen reclame, ik zit niet op werkstop en ik heb geen website. Ik doe er niet m'n best voor, maar iedereen wil een warmtepomp. Het is booming."

Uit de hand gelopen hobby

Inmiddels is hij ongeveer 10 uur in de week kwijt aan zijn uit de hand gelopen hobby. "Maar ik neem er wel vrije dagen voor op als ik echt naar mensen thuis moet om te installeren."

Een hoop potentiële klanten, een certificaat en een bedrijfje dat ingeschreven staat bij de KVK. Toch wil Niels niet stoppen met zijn fulltime baan en een carrièreswitch maken. "Ik heb er aan het begin van het jaar over nagedacht om parttime aan de slag te gaan. Ik vind het leuk om te doen. En als ik de bedragen ga vragen die je hoort te vragen, kan ik er zeker wat aan overhouden."

Geen carrièreswitch

"Ik keek of ik het kon opstarten", vertelt hij. Maar volgens Niels stokte in diezelfde periode de levering van materialen. "Eind vorig jaar kon ik materialen bestellen en dan was het de volgende dag binnen. Maar nu is er opeens een onbekende levertijd. De materialen die ik in januari besteld heb, zijn vorige week pas binnengekomen."

Het gebrek aan materialen is dan ook een hardnekkig probleem, maar het gebrek aan mankracht is volgens Niels makkelijker op te lossen. "We hebben een tekort aan installateurs, maar best veel mensen zouden de carrièreswitch kunnen maken zonder al te veel moeite", vertelt hij. "Als je technisch aangelegd bent en je verdiept je gewoon, zijn er best veel mensen die het vrij eenvoudig zouden kunnen leren."

'Ik heb er eigenlijk geen tijd voor'

Een carrièreswitch of niet, Niels is niet van plan te stoppen met het helpen van mensen in zijn omgeving. "Ik ga samenwerken met een bedrijf dat zich bezighoudt met installatiewerk in de industrie. Daar werken een aantal jonge gasten en het bedrijf wilde graag wat leuk werk voor ze en dat ze wat meekrijgen van duurzaamheid. Die mensen ga ik straks lesgeven en daar heb ik wat cursussen voor ontwikkeld. Dan gaan zij ook een deel van de opdrachten oppakken."

"Ik heb het eigenlijk niet nodig en er ook geen tijd voor", vertelt Niels over zijn plannen. Op de vraag of hij met naam en toenaam mag worden genoemd in dit artikel, zegt hij dan ook dat hij zijn achternaam liever voor zich houdt. "Ik wil niet dat ik opeens honderden telefoontjes krijg met de vraag of ik een warmtepomp kan komen installeren."