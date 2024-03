Op zo'n 3.000 basisscholen begint maandag weer de Week van de Lentekriebels. Vorig jaar leidde de week over seksuele vorming tot ophef met zelfs bedreigingen als gevolg. Ook dit jaar is er weerstand, waar basisscholen op hun eigen manier mee omgaan.

Op basisschool De Pijlstaart in Utrecht organiseren ze de Week van de Lentekriebels al 17 jaar. Maar vorig jaar kwamen er opeens veel vragen van ouders binnen, merkten ze daar.

Veel vragen van ouders

Ouders waren nieuwsgierig naar de inhoud van het lesprogramma, vertelt schoolleider Johan Beurze van De Pijlstaart.

"Ze vroegen bijvoorbeeld of we zouden ingaan op expliciete seksuele handelingen en hoeveel naakt er in de lessen voorbij zou komen. Ook wilden ze weten of genderidentiteit behandeld zou worden."

'Verschillende perspectieven mogen'

"De aanname is natuurlijk dat er in dit social mediatijdperk meer informatie van verschillende partijen en kanalen ouders bereikt. Dat komt vervolgens de school in en daar hebben wij mee te dealen", zegt directeur Michiel Duffels.

Hij schrok vorig jaar niet van de ophef, zegt hij, maar besloot dit jaar wel om ouders uit te nodigen voor een burgerschapsavond over het thema van deze Week van de Lentekriebels. "Zodat ze zich gehoord voelen, hun zegje kunnen doen. Ik denk dat dat de kracht van onze school is. Dat we naast elkaar staan, elkaar serieus nemen. Dat er verschillende perspectieven mogen zijn."

Veilig social media gebruiken

De Week van de Lentekriebels is een initiatief van het expertisecentrum seksualiteit Rutgers en de GGD'en om scholen te ondersteunen bij het maken van een goede start met relationele en seksuele vorming. Scholen kiezen zelf of ze mee willen doen.

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2024 is 'Weerbaar online'. Kinderen leren hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet en social media. In de bovenbouw leren ze ook hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen het onbedoeld tegenkomen van naaktbeelden.

Anti-Lenteweekpetitie

Ook dit jaar doet De Pijlstaart in Utrecht weer mee aan deze week over seksuele vorming. Ondanks dat een anti-Lenteweekpetitie tienduizenden keren werd ondertekend en alle basisscholen een flyer in de bus kregen waarin gewaarschuwd werd over deze vorm van seksuele vorming.

Volgens schoolleider Beurze wordt het desondanks weer een waardevolle week: "Online weerbaar zijn is relevanter dan ooit en dit is een mooie kans voor onze kinderen om thuis met elkaar in gesprek te gaan over grenzen en online gedrag. Ik denk dat als we kinderen met kennis daarover kunnen wapenen, dat het ze veel goeds zal brengen in de toekomst."

Geen consessies

"De school staat middenin de maatschappij", zegt directeur Duffels. "Dus wat er in de maatschappij gebeurt, dat komt je school binnen. Ook de verschillende gedachten over de Week van de Lentekriebels."

Maar de directeur doet geen concessies en past het lesmateriaal niet aan. "We blijven vooral in verbinding met ouders en mensen met zorgen. Die verwelkomen we met open armen. Maar deze week blijft een vast onderdeel van ons curriculum."