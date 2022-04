Het plan van het kabinet om de duur van kerst- en zomervakantie aan te passen, stuit op weerstand. Bij onderwijsbond AOb zijn de eerste reacties niet onverdeeld positief. "Mensen denken: daar is weer zo’n plan uit Den Haag dat we even moeten uitvoeren."

De Algemene Onderwijsbond (AOb) peilt nu onder haar achterban hoe die tegen de plannen aankijkt en 'de reacties zijn overweldigend'. Dat zegt bondsbestuurder Thijs Roovers. "Er zijn vooral veel vraagtekens."

'Virus piekt steeds in de winter'

Volgens het ministerie van onderwijs piekt het coronavirus de afgelopen jaren steeds in de winter. "Dit roept de vraag op of de schoolvakanties voor de middellange termijn moeten worden bijgesteld, zodat leerlingen zo min mogelijk les missen."

De afgelopen 2 jaar ging het onderwijs noodgedwongen in de kerstperiode eerder op slot. Om dit voor te zijn, overweegt het ministerie een andere aanpak. "Dat betekent dat bezien wordt of en hoe de zomervakanties vanaf schooljaar 2022/2023 bijvoorbeeld met één week kunnen worden ingekort en de kerstvakanties met één week kunnen worden verlengd."

'Hoe pakt het cognitief uit?'

Het ministerie erkent dat het plan 'voor- en nadelen' kent. "Niet alleen voor scholen, maar ook voor bedrijven, de toerismesector en gezinnen. Daarom gaan we hierover de komende maanden in gesprek." Het kabinet wil uiterlijk in juni uitsluitsel geven over het komend schooljaar.

Thijs Roovers van de AOb wil dat er eerst nog meer duidelijkheid komt, bijvoorbeeld ook over wat het kan doen met de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. "We zien dat je na een langere periode van vakantie altijd weer stof moet gaan herhalen", vertelt hij. "En hoe dat uitpakt met zo'n langere kerstvakantie dat weten we niet, daar willen we dus meer over weten."

'Pak eerst luchtkwaliteit aan'

Volgens sociaal-pedagoog en emeritus hoogleraar Micha de Winter wordt het fundamentele probleem rond 'scholen dicht, scholen open' niet aangepakt. "Op heel veel scholen is die luchtkwaliteit onder de norm en dat is een hele belangrijke oorzaak dat er steeds van die uitbraken plaatsvinden"

Volgens de Winter moet een er een 'deltaplan' komen om de scholen 'coronaproof te maken'. "En dat plan met die vakanties, ik vrees dat dat het antwoord eigenlijk niet is", zegt de pedagoog. Bondsbestuurder Roovers sluit zich daarbij aan. "Veel docenten hebben long covid en de ventilatie op veel scholen is niet op orde", zegt hij. "Veel mensen vinden: ga dat eerst een oplossen."

Maatregelen over ouders en kinderen uitgestort

Daarbij komt dat één van de allerbelangrijkste dingen die we uit die vorige crisis hebben geleerd, opnieuw gebeurt, zegt De Winter. "Dat heel veel van die maatregelen over de hoofden van ouders, kinderen en scholen zijn uitgestort."

De pedagoog mist in de plannen van het kabinet het idee dat je het met elkaar doet, bottom-up. "Met kinderen, ouders, scholen. Dat lijkt alweer helemaal te zijn vergeten", zegt hij.