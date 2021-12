Deze week begint de vervroegde kerstvakantie voor de basisscholen. Daardoor vallen de dagen dat kerst gevierd wordt op school weg en dat is zorgelijk, vindt socioloog Thijs Bol. "School zorgt voor binding."

Het sluiten van de basisscholen zorgde voor een grote teleurstelling bij de kinderen. Niet per se omdat leerlingen de lessen gaan missen, maar juist omdat de kerstvieringen op school niet meer door konden gaan.

Meer dan taal en rekenen

Voor het tweede jaar geen kerstvieringen op school: Hoewel het volgens Bol niet enorm problematisch is, vindt hij het wel zonde: "De kerstviering is de afsluiting van het jaar en het geeft kinderen een binding met school." Juist dankzij dit soort vieringen zien basisschoolleerlingen volgens hem in dat school niet alleen een plek is waar alleen maar geleerd moet worden.

"Scholen zijn er niet alleen om kinderen te leren rekenen of schrijven", legt de socioloog uit, maar heeft ook veel sociale functies: "het is ook een plek waar kinderen leren hoe dit soort rituelen werken, hoe je gezamenlijk dingen doet en hoe groepsdynamiek werkt." Vieringen zoals kerst helpen daarin.

Het is even niet anders

Ook directrice Eva Naaijkens zag wel dat sommige kinderen het jammer vonden, maar de kerstviering missen is ook volgens haar ook weer geen ramp: "Het is nu even niet anders. We hebben afgelopen jaar, binnen de maatregelen, veel activiteiten gedaan die een binding geven met school." Daarbij zijn juist volwassenen een rolmodel voor de kinderen. "Als wij er hysterisch over doen, worden de kinderen ook onrustig", legt ze uit.

Juist het stimuleren van kleinere sociale activiteiten die nog wel kunnen, vindt ze belangrijk. "Bij ons konden elke woensdag de kinderen een workshop doen." Het is niet per se de kerstviering die zorgt voor binding met elkaar en de school, vindt ze. "School an sich zorgt voor deze binding."

Scholensluiting 'onverdedigbaar'

Binding met school en met elkaar door dit soort activiteiten is niet alleen positief voor de kinderen, maar ook voor de ouders. "Op het moment dat de kinderen het kerstdiner hebben, gaan vaak de ouders gezellig glühwein drinken en kletsen", legt Thijs Bol uit.

Kinderen en hun ouders hebben door de coronamaatregelen de afgelopen 2 jaar al moeilijker kunnen verbinden, doordat dit soort activiteiten wegvielen. "We moeten ook niet doen alsof het missen van alleen deze kerstviering veel schade brengt", duidt de socioloog. "Het wordt pas echt schadelijk als het langer duurt. Daarom vind ik nog een scholensluiting onverdedigbaar", vervolgt hij.

Zorgen om de weken na

Veel kinderen die in de dagen voor kerst de viering moeten missen, zijn teleurgesteld. Je kan natuurlijk zelf een kerstviering organiseren voor de kinderen, maar Bol vindt het niet te compenseren: "Ik denk dat de schoolviering echt voor school is. Rituelen kan je altijd nadoen, maar rituelen op school moeten ook gewoon op locatie zijn."

Het gaat dus echt om de binding met school en elkaar. Voor socioloog Thijs Bol en directrice Eva Naaijkens een reden om te duimen dat de sluiting niet verlengd wordt na de kerstvakantie: "Ik vind die ene week, ook al hebben mensen het over leerachterstanden en de sociaal emotionele ontwikkeling, niet dramatisch. Ik maak me meer zorgen over de weken na de kerstvakantie," besluit de directrice.