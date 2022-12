De luchtkwaliteit is ondermaats in Nederlandse klaslokalen. Kinderen zitten gemiddeld driekwart van de tijd in lokalen met te veel CO2 en dus te weinig zuurstof. Daardoor blijven ze achter in hun ontwikkeling.

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Leerlingen die in een slecht geventileerd klaslokaal zaten, scoorden lager op de CITO-eindtoets, met als resultaat 13 procent minder kans op een havo- of vwo-advies.

'Maatschappelijk belangrijk resultaat'

"Ze hebben daarmee een veel lagere kans op deelname aan het hoger onderwijs", zegt hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Universiteit Maastricht, Nils Kok.

"Gezien de economische waarde van een hbo- of wo-opleiding in het werkzame leven is dit een opmerkelijk en maatschappelijk belangrijk resultaat."

Muf en bedompt

Vaak weten leerkrachten intuïtief wel dat de luchtkwaliteit in hun klaslokaal ondermaats is: het lokaal is dan muf en bedompt. Maar volgens de onderzoekers van de Universiteit Maastricht is hier weinig aandacht voor vanuit de inspectie. Er worden wel controles van de luchtkwaliteit uitgevoerd, maar vaak is dat een momentopname en dus niet representatief.

Sinds februari dit jaar kunnen scholen een gratis CO2-meter krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op deze meter kun je zien wanneer een raam of deur open moet. Maar voor het systematisch verbeteren van luchtkwaliteit is een grootschaliger investeringsprogramma nodig, vindt de PO-raad, de koepelorganisatie van Nederlandse basisscholen.

'We moeten investeren'

Onlangs presenteerden de PO-raad en de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een manifest voor Goede Schoolgebouwen. In dit manifest roepen ze op om van goede, gezonde en duurzame schoolgebouwen een beleidsprioriteit te maken.

"Decennialang is er onvoldoende geïnvesteerd in onze schoolgebouwen, de middelen schieten tekort", zegt voorzitter Freddy Weima van de PO-raad. "Jaarlijks is er zo'n 730 miljoen euro nodig, gedurende 30 jaar, om het op orde te krijgen. Doen we dat niet, dan blijven we te maken hebben met een gebrekkig binnenklimaat." Hoogleraar Kok is het daarmee eens: "Dit is het moment om regelgeving voor luchtkwaliteit aan te scherpen. Dat betekent dat we de gestelde maximale CO2-niveaus streng moeten handhaven."