Er moeten strengere regels komen voor kinderen die als influencer werken. Dat zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. Hoe die regels eruit moeten zien, laat ze nu onderzoeken.

Het lijkt simpel: in de wet staat dat kinderen tot 13 jaar niet mogen werken. Als ze dat wel doen is dat kinderarbeid. Maar als dat online gebeurt, is dat veel moeilijker op te sporen. Daar is lang niet altijd zichtbaar wat werk is en wat niet.

Kinderen beschermen

"Het is prima als kinderen boven de 13 een bijbaantje hebben, maar als het serieus wordt, moeten we goed kijken hoe we die kinderen kunnen beschermen", zegt minister Van Gennip. De reden dat ze nu met de regelgeving wil komen is dat er steeds meer kinderen werken als influencer.

"Je wil dat die kinderen niet de druk hoeven ervaren van adviseurs, van adverteerders, van elke dag moeten posten, altijd aan staan, van de onveiligheid online."

Nieuwe regels nodig

Om die veiligheid te garanderen zijn nieuwe regels nodig, zegt Van Gennip. De regels van de oude - lees offline - kinderarbeid zijn niet van toepassing. Die regels zullen niet voor alle leeftijden hetzelfde zijn: "Voor een kind van 5 is dat heel anders dan voor een kind van 15. Tot 12 jaar zullen we heel streng zijn."

Wat 'streng' in dit geval betekent? Daar moet het onderzoek antwoord opgeven, zegt de minister. Over een half tot driekwart jaar verwacht Van Gennip de onderzoeksresultaten.

Totaal onzichtbaar

TikTok-expert en lid van de Reclame Code Commissie Joey Scheufler vindt het 'supergoed' dat de plannen worden aangescherpt. "Kinderen moeten altijd beschermd worden. Zeker op social media, dat moet voor kinderen een veilige omgeving. En op het moment dat het werk wordt, moet daar goede regelgeving voor zijn."

Wat wel belangrijk is, benadrukt Scheufler, is dat als de regelgeving er eenmaal is er ook goed wordt gehandhaafd. "Daaraan ontbreekt het. Op dit moment is het totaal onzichtbaar wat kinderen doen op social media. Ik denk dat wetgeving heel goed gaat helpen om het te kunnen handhaven, want als er geen regels zijn, weet niemand waar ze zich aan moeten houden."

Leeftijdsgrens

Dat de leeftijdgrens voor platforms als TikTok op 13 jaar ligt, betekent niet dat kinderen onder die leeftijd er niet actief zijn. Een valse geboortedatum invullen is makkelijk. Daarom ligt er een grote rol bij de ouders, benadrukt Scheufler.

"Zij moeten hun kinderen helpen als die in de online wereld terechtkomen." En dan zijn er natuurlijk de platforms zelf, die een verantwoordelijkheid dragen. "Die moeten zorgen dat ze een veilige omgeving bieden. Dat kunnen ze ook prima, want ze hebben goed inzicht in wie de gebruikers zijn dankzij kunstmatige intelligentie. Ze kunnen hun omgeving makkelijk afsluiten voor mensen die de regels aan hun laars lappen."

Verschil online en offline

Het idee van de minister is dat online arbeid gelijkgesteld wordt aan offline arbeid, bijvoorbeeld in de theater- en filmwereld, waarin ook kinderen actief zijn. Maar dat is lastig, denkt Scheufler. "Het probleem is dat vaak niet duidelijk is wanneer iets arbeid is. Vergelijk het met iemand die zijn vader helpt bij de bakker, is dat arbeid of niet?"

"Wat wél duidelijk is: als een kind structureel geld verdient met bepaalde arbeid, is dat werk. Dat geldt ook voor online", aldus de TikTok-expert.