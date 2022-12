Viraal gaan door je eigen leven te tonen op TikTok: het overkwam Melissa. Op het platform maakt ze video's over haar leven met kanker, en hoe ze ondanks dat toch positief weet te blijven. "Ik vind het heel mooi dat het andere mensen ook helpt."

Melissa Krechting (29) kwam er in september achter dat ze lymfeklierkanker heeft. Ze zat al langer op TikTok, maar besloot video's te gaan maken over haar ziekte. Haar aantal volgers groeide snel. "Ik vond het belangrijk om er open over te zijn. Om te laten zien: ik ben nog steeds dezelfde Melissa, maar met deze ziekte. Je hoeft me niet met fluwelen handschoentjes te behandelen."

Het grote k-woord

In haar filmpjes probeert Melissa het vooral luchtig te houden. "Ik doe het met een beetje humor. Ik probeer mezelf vooral niet te serieus te nemen. En verder denk ik dat het zien van iets wat je normaal nooit ziet, heel interessant kan zijn."

Ze wilde het namelijk ook hebben over het taboe dat er heerst op kanker. "Ik merkte dat mensen, los van dat ze het heel erg vinden dat ik kanker heb, zich geen houding wisten te geven. Kanker is het grote k-woord waar ze niks mee kunnen."

Rappen over kanker

Viraal gaan en zoveel views, likes en volgers krijgen was niet helemaal de bedoeling, vertelt Melissa lachend. "Nadat ik mijn vrienden en familie had verteld dat ik ziek was, dacht ik: dit is handig om ook aan mensen te vertellen die iets verder weg staan. Maar dat werden er iets meer dan ik dacht."

In haar eerste video rapte ze. "Ik noem dat ook wel m'n 'kanker coming out'", zegt ze. Sinds die eerste video kreeg ze er 25.000 volgers bij, en het worden er elke dag meer. "Ik merkte dat de eerste reacties vooral positief waren. Daar wilde ik iets mee doen, en toen besloot ik om mijn dagelijks leven als kankerpatiënt vast te leggen."

Symptomen zoeken via social media

"Het helpt me enerzijds om het hele proces te verwerken," vertelt Melissa, "maar anderzijds krijg ik ook berichten van mensen die iets soortgelijks meemaken en zeggen: ik wist niet dat je zo positief kon zijn, ik leer van jouw positiviteit. Dat vind ik bijzonder om te zien. Ik vind het mooi dat het ook anderen helpt."

"Ik heb zelf social media in het beginstadium ook veel gebruikt om symptomen op te zoeken. En het heeft me enorm geholpen om mijn symptomen serieus te nemen en naar de dokter te gaan", zegt ze. "Ik heb veel gehad aan andere mensen die een TikTok maakten van 'ik heb dit soort jeuk', misschien moet ik toch even naar de dokter."

Nieuwe vrienden erbij

"Ik heb er eigenlijk nu vrienden bij", vertelt Melissa over de impact van haar filmpjes. Ze krijgt bijvoorbeeld persoonlijke berichten op Instagram van volgers. "Ik was zelf op zoek naar andere mensen van mijn leeftijd die iets soortgelijks meemaken."

"Ik heb hele lieve vrienden en familie, maar die snappen toch niet helemaal waar ik doorheen ga. Godzijdank, want ik wens het niemand toe. Maar door die berichtjes dacht ik: oh, dit zijn best leuke mensen, ze staan hetzelfde in het leven als ik."

'Het kankermeisje'

Melissa weet nog niet of haar populariteit lang zal blijven. "Ik kan me voorstellen dat als ik straks weer een tijdje beter ben en ik niet meer hierover vertel, mensen me gaan ontvolgen. "Ik heb natuurlijk liever nul volgers dan dat ik ziek ben, maar soms denk ik daar wel eens over na, dat ik nu 'het kankermeisje' ben, maar dan straks wellicht minder relevant op TikTok."

Voor nu blijft ze gewoon haar positieve filmpjes maken. "Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik denk echt dat je lichaam ook gelooft hoe je hoofd zich gedraagt. En daarom ben ik zo positief in mijn TikToks."