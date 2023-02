Gezond leven helpt tegen de terugkeer van kanker blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Het ziekenhuis volgde 3,5 jaar lang 900 mensen met niet-uitgezaaide blaaskanker. De 'gezondste' groep had 26 procent minder kans had dat de kanker terugkwam.

Blaaskanker keert na een succesvolle behandeling relatief vaak terug, dat maakte de ziekte zeer geschikt voor dit onderzoek.

Verrassende uitkomst

Dat een gezond leven het risico op kanker kleiner kan maken, was al bekend. Maar wat gezond leven voor het terugkeren van kanker betekent, is nog bijna niet onderzocht. "De hypothese was dat het wel zou kunnen helpen, maar dit is een behoorlijke reductie", zegt onderzoeker Alina Vrieling.

Blaaskanker keert relatief vaak terug na behandeling. Uit het onderzoek bleek nu dat dat het minst vaak voorkwam bij mensen met een gezonde levensstijl. "Uit het onderzoek blijkt niet: eigen schuld, dikke bult. We willen ook niet met een beschuldigende vinger wijzen. Maar we zeggen nu wel: mensen die gezonder leven, hebben een lager risico."

Wat is gezond?

Het wereldkankeronderzoeksfonds heeft op basis van uitgebreid onderzoek verschillende leefstijl richtlijnen opgesteld. Ze zijn wellicht bekend: drink weinig suikerhoudende dranken en geen alcohol, eet weinig (zwaar)bewerkt voedsel en rood vlees (maximaal 3 keer per week), eet veel vezelrijk voedsel, minimaal 200 gram groente en minimaal 2 stuks fruit per dag. Beweeg voldoende, dat betekent minimaal 150 minuten intensieve beweging per week, en behoud een gezond gewicht.

Op basis van vragenlijsten werden de deelnemers in drie groepen verdeeld. De gezondste groep voldeed aan drie of meer van de bovengenoemde aanbevelingen. In de andere groepen zat een mix van mensen die sommige dingen wel goed deden en andere dingen weer minder.

Geen toastjes meer

De 85-jarige Wim Dobbe uit Zaltbommel kreeg in 2018 de diagnose blaaskanker. Daarop volgden vier operaties en twintig spoelingen. "Er zat bloed in mijn urine. Dat is een schokervaring. Je denkt: ik ga morgen dood."

Dat was het moment dat bij Wim de knop om ging. De suiker in de koffie deed hij al jaren niet meer, maar nu gingen ook de twee glazen wijn per dag en toastjes met Franse kaas de deur uit. "Dat namen we elke dag. Een nootje, een kaasje. Om 5 uur 's middags een glaasje witte wijn en wat later een glaasje rode wijn. Maar dat doen we echt niet meer."

Bron: EenVandaag Wim Dobbe

In de behandelkamer

Door gezond te leven hoopt hij 100 jaar oud te worden. Volgens het onderzoek van het Radboudumc - waar hij zelf niet aan heeft meegedaan - zou hij in de gezondste groep patiënten vallen. Wim zwemt 1 keer per week en doet 3 keer per week aan fitness. Daarnaast eet hij minstens 3 stuks fruit per dag en eet hij bijna geen vlees meer.

In de behandelkamer hoorde hij alleen nooit over een gezonde levensstijl en hoe belangrijk dat is, ook voor kankerpatiënten. "Het gaat met name om de medische zorg, niet over het zorgen voor jezelf." En dat blijkt ook uit het onderzoek, vertelt onderzoeker Vrieling. "Bij 80 procent wordt gevraagd naar rookgedrag, maar gezond gewicht, goede voeding en activiteit, is bij slechts 20 procent van de ondervraagden ter sprake gekomen."