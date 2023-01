Duizenden zware rokers worden deze week voor het eerst gescreend op longkanker. Het is een proef, die mogelijk kan leiden tot een groot bevolkingsonderzoek. Ook Lody Crabbendam doet mee: "Ik help er graag de wetenschap mee."

Radioloog dr. Alexander Schmitz van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in Amsterdam heeft het afgelopen weekend proefgedraaid en is vandaag officieel begonnen met de studie. "Hoe het nu vaak werkt, is dat we longkanker pas ontdekken als het al is uitgezaaid."

Grotere overlevingskans

"De helft van de patiënten die hier komen hebben stadium 4 uitgezaaide kanker. Van die mensen blijft 3 procent in leven, terwijl als we het vroeger vinden, in stadium 1, de overlevingkans 60 procent is. In het allervroegste stadium zelfs 80 tot 90 procent", vertelt Schmitz.

In eerste instantie komen bij het AVL alleen mensen uit de regio Amsterdam in aanmerking voor een CT-scan. 18.000 mensen ontvingen een brief, 6.000 mensen werden daaruit geselecteerd. Het gaat om mensen met een zwaar rookverleden, tussen de 60 en 79 jaar, zoals Lody Crabbendam.

Conditie van longen

5 jaar geleden stopte Lody (70) met roken. "Ik heb dat 40 jaar lang gedaan, een half pakje per dag", vertelt hij. "Ik wist wel dat het slecht was, maar iedereen deed het toen. Je hoorde er niet bij als je niet rookte."

Nu doet hij mee aan de pilot van het bevolkingsonderzoek. "Ik vind het fijn om de conditie van mijn longen te bekijken", zegt hij. "En daar help ik ook graag de wetenschap mee."

Kanker opsporen goedkoper

"Op de een of andere manier krijg je veel aanvragen om mee te doen aan onderzoeken als je boven de 70 bent", lacht hij. "Longkanker, cardio en volgens mij alzheimer. Bij dit onderzoek val ik natuurlijk in de risicogroep vanwege mijn leeftijd en het feit dat ik heb gerookt."

"Bij die groep heeft het zin om te screenen", legt radioloog Schmitz uit. Met 100 euro per CT-scan is het een kostbaar onderzoek, erkent hij, maar of dat meer is dan de dure medicatie die mensen met uitgezaaide longkanker slikken en hun lage overlevingskansen, is de vraag. "Het eerder vinden van kanker is veel eenvoudiger en goedkoper dan een behandeling."

Vervolg

Hoe Schmitz het vervolg voor zich ziet? "We moeten nu in kaart brengen hoe vaak we mensen moeten zien, hoe we de mensen bereiken die we willen bereiken. Hoe we dit preventief kunnen inzetten."

"Ik denk dat de feiten die nu op tafel liggen aanleiding geven om verder te onderzoeken. Dat zou kunnen resulteren in een landelijk bevolkingsonderzoek."