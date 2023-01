'Wijn kan dodelijk zijn'. Dat staat er binnenkort op de etiketten van een wijnfles in Ierland. Het moet mensen waarschuwen voor gezondheidsgevaren, zoals kanker. Volgens het Trimbosinstituut is dit ook een goed plan voor Nederland.

In negen landen is het op dit moment verplicht om ingrediënten te vermelden alcoholhoudende dranken. In vier landen moeten ook gezondheidsinformatie- en waarschuwingen worden vermeld. Ierland wil een stap verder gaan door op labels ook nadrukkelijk te gaan waarschuwen voor de gevaren.

60 verschillende stoffen

In Nederland is het momenteel nog niet verplicht om gezondheidswaarschuwingen en productinformatie, zoals ingrediënten en voedingswaarden, op het etiket van bijvoorbeeld een wijnfles te zetten. Dat zegt wetenschappelijk medewerker Alcohol Carmen Voogt van het Trimbosinstituut. "Hier mogen producenten zelf kiezen of ze dat wel of niet doen."

Want er zit meer in wijn, dan druiven en alcohol alleen. In totaal kan het gaan om 60 verschillende stoffen die mogen worden gebruikt. Naast sulfiet, waar veel mensen gevoelig voor zijn, zijn dat tientallen kleur-, geur- en smaakstoffen. "Mensen hebben wel het recht om op de ingrediënten en gevaren van alcohol te worden gewezen. Dan kunnen ze afgewogen keuzes maken", zegt Voogt.

Bewustzijn

"Uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat mensen goed geïnformeerd zijn over een product dat schadelijk is", vervolgt Voogt. "Het is een kankerverwekkende, verslavende stof en het is belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van de gevaren." In Europa is 10 procent van de kanker bij mannen en 3 procent bij vrouwen te wijten aan alcoholgebruik.

"We weten uit onderzoek dat waarschuwingen op etiketten de bewustwording over alcoholschade vergroten", legt Voogt uit. "Bewustzijn bij Nederlanders is nog heel erg laag, en dat verhogen is een van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord." De overheid wil dat in 2040 (overmatig) alcoholgebruik is gedaald.

Drie maatregelen

Maar het bewustzijn vergroten is niet genoeg, zegt ook de Wereldgezondheidsorganisatie. "Volgens de WHO zijn er drie maatregelen die ook echt effectief zijn als het gaat om het voorkomen en verminderen van alcoholgebruik en de schade die daaraan gerelateerd is", zegt Voogt. "Dat is het verhogen van de prijs, het beperken van de verkoop en een verbod op reclame."

"Als je aan die knoppen gaat draaien, weet je dat gebruik en de schade die daarmee samenhangt zullen dalen", legt ze uit. "Etikettering zorgt vooral voor bewustzijn, maar als mensen zich er meer bewust van zijn, kan dat ook leiden tot meer draagvlak voor die drie maatregelen."

'Moeten meer doen'

Op dit moment is het ministerie van Volksgezondheid nog niet bezig met etikettering van flessen met alcoholhoudende drank, zegt een woordvoerder. Voogt van het Trimbosinstituut vindt dat jammer.

"Als we de doelen van het Preventieakkoord willen halen, moeten we echt meer gaan doen. Met wat we nu doen, komen we er niet."