Nog eventjes en dan is januari voorbij. En daarmee ook Dry January, een actie waarbij veel mensen besluiten een maand lang geen alcohol te drinken. Na 6 maanden stopt 6 procent zelfs helemaal. "We moeten van de normalisering van alcohol af."

De hele maand januari niet drinken: het is een initiatief van IkPas, de Nederlandse variant van 'Dry January'. "Naar schatting doen er dit jaar enkele honderduizenden mensen mee", zegt campagneleider Martijn Planken.

Experiment

Volgens Planken zijn we tegenwoordig veel met onze gezondheid bezig. "Het is echt een trend", zegt hij. "We zijn bewuster bezig met wat we in onze mond stoppen. Het is een leuk experiment om te kijken wat een maandje niet drinken met je doet."

"Als je het doet, merk je hoe vaak en hoe veel je eigenlijk drinkt. En hoe onbewust je dat hebt gedaan", legt hij uit. "Je wordt fitter, je slaapt beter en je wordt mentaal ook sterker als je niet drinkt." Dat komt volgens hem onder andere doordat je in sociale situaties 'nee' leert zeggen. "Mensen waarderen dat ook echt in je."

'Lijm die ons bij elkaar houdt'

Coach Jacqueline van Lieshout is het daarmee eens. "Ik denk dat het zin heeft als je het ziet als een leer-experiment: wat levert het me op? Wanneer je leert wat het je oplevert, leer je ook wat het je kost. Als dat in 1 maand je kijk op alcohol verandert, heeft het zin", zegt ze.

Van Lieshout helpt mensen om te stoppen met drinken via online programma's, maar ook middels de boeken die ze heeft geschreven. Tijdens Dry January krijgt ze veel vragen binnen. "Veel mensen mailen in paniek: 'Wat moet ik dan drinken?' Het lijkt heel ontwrichtend te zijn voor mensen om te stoppen, ook al is het tijdelijk. Omdat alcohol de lijm is die ons als volwassenen bij elkaar houdt."

Geromantiseerd beeld

Volgens Van Lieshout zijn we niet eerlijk tegen onszelf als het gaat om ons alcoholgebruik. "We zoeken met z'n allen de magische grens van wanneer het te veel is. Die is onduidelijk. Dus we zeggen vaak: ja maar die ander, die drinkt pas echt veel. We blijven onszelf verschuilen achter een geromantiseerd beeld van alcohol."

"Het zit al van kleins af aan in onze programmering. We zien het volwassenen doen, we zien het in films. Alcohol hoort bij een groots, succesvol leven. Het is moeilijk om van die programmering af te komen", legt Van Lieshout uit. "Ik denk dat het nu belangrijk is dat we nadenken over wat we meegeven aan de volgende generatie. We moeten een ander voorbeeld laten zien, dus niet meer proosten met Jip en Janneke-champagne om het schoolplein bijvoorbeeld."

'Opgedrongen'

Ook Planken ziet dat we alcohol hebben genormaliseerd in onze samenleving. "Dry January maakt je bewust van het feit dat alcohol overal aanwezig is. We krijgen het door iedereen opgedrongen", zegt hij.

De organisatie van IkPas merkt ook dat veel mensen aan het denken worden gezet door Dry January. "We ondersteunen mensen bijvoorbeeld met coaches. Die krijgen aan het einde van de maand berichten als: 'Moet ik vanaf morgen dan opeens weer gaan drinken?' Ze gaan nadenken over het effect en willen soms niet meer drinken."

Minder of niet meer drinken

Dry January geeft volgens Planken deelnemers de vrijheid terug om zelf te kiezen wat en hoeveel ze drinken. "Het verslavende component is één ding, maar de sociale druk eromheen is veel belangrijker. Iedereen verwacht dat je drinkt. Als je ziet dat je zelf kan beslissen, zie je dat je veel minder zult gaan drinken op de lange termijn."

Uit enquêtes onder deelnemers blijkt dat ook, zegt Planken. 70 procent van de deelnemers drinkt 6 maanden na Dry January 30 procent minder dan voorheen. "Na 6 maanden blijkt dat ongeveer 6 procent helemaal gestopt is met drinken."