Wie door de crisis zijn of haar baan kwijtraakte kan terecht bij een regionaal mobiliteitsteam. Dat helpt bij het vinden van nieuw werk. Maar de teams helpen een te kleine groep en zijn geen oplossing voor de lange termijn, zeggen critici.

Verspreid door het land zijn nu 12 regionale mobiliteitsteams (RMT's) actief. Je kunt er kortgezegd aankloppen als je op zoek bent naar (ander) werk. Een RMT kan bijvoorbeeld helpen met omscholing en coachingsgesprekken.

Bredere opdracht

In eerste instantie werden de regionale mobiliteitsteams in het leven geroepen voor mensen die hun baan kwijtraakten tijdens de coronacrisis. Maar ze doen meer dan dat: ook mensen in de bijstand, mensen die voor corona al werkloos waren en zzp'ers die terug willen naar een vaste baan zoeken hulp bij een RMT.

Hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University Ton Wilthagen ziet veel mogelijkheden voor de RMT's. "De opdracht is om alleen mensen die sinds corona werkloos zijn om te scholen. Dat is niet wat ze doen. Ze ondersteunen iedereen bij een switch, daar is namelijk behoefte aan."

Structureel in plaats van tijdelijk

Wel vindt Wilthagen dat ze RMT's te snel weer opgeheven worden; ze draaien officieel nog tot eind volgend jaar. "Er wordt nu een enorm project uitgerold, waar veel geld in wordt geïnvesteerd, terwijl het dan na de coronacrisis weer verdwijnt."

Er zijn momenteel 12 van de 35 teams op stoom. De rest is nog aan het opstarten of moet ook daar nog aan beginnen. "Het zou zonde zijn als een deel van de teams nog moet beginnen, als ze over een jaar al worden opgeheven", vindt Wilthagen. Hij hoopt dan ook dat de RMT's structureel worden en een bredere opdracht krijgen dan alleen mensen helpen die hun werk tijdens de coronacrisis verloren.

Passie gevonden

Kritiek of niet, Sjaak Aben vond in elk geval een nieuwe baan dankzij de hulp van zo'n RMT. Hij verloor halverwege 2020 zijn baan als vrachtwagenmonteur, omdat zijn contract niet werd verlengd. Inmiddels is hij aan de slag bij het Amsterdam UMC, waar hij spullen van afdeling naar afdeling brengt.

Sjaak heeft het gevoel dat zijn nieuwe baan veel beter bij hem past, dat hij zijn passie heeft gevonden. En dat heeft alles te maken met de coaching die hij kreeg bij het RMT, vertelt hij: "Wat op de rem zat in het verleden, is opengebroken. In mijn hoofd hebben zich nieuwe schakels ontwikkeld, ik straal en ik floreer."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Sjaak en Peggy vertellen over het nieuwe werk dat zij vonden via een regionaal mobiliteitsteam.

Droom om in de gevangenis te werken

Ook Peggy Swedo gaat via een RMT binnenkort aan de slag in een andere sector. Ze werkte als huishoudelijke hulp, schoonmaakster, op kantoor en tot slot voor een escortbureau, waar ze escortdames naar hun klanten bracht. Op een gegeven moment besloot ze eens stil te staan bij wat ze nu echt wilde.

"Ik was op de open dag van de gevangenis en wist meteen; hier wil ik werken. Gevangenen zijn ook mensen die beschermd moeten worden, ik wil er voor hen zijn. Dit is mijn droom." Over een paar maanden gaat Peggy met hulp van het RMT aan de slag als beveiliger in de gevangenis.

Hoog op het wensenlijstje

De politiek ziet RMT's als een kans om werkloze mensen aan het werk te krijgen en hen te koppelen aan sectoren waar vraag is naar mensen. Staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dan ook niet dat de teams volgend jaar al stoppen. Het staat hoog op zijn wensenlijstje om hier iets aan te doen, zegt hij.