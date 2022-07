Er is een tekort aan ligplaatsen, zeggen binnenvaartschippers. Het lukt ze daardoor niet altijd om binnen de wettelijke termijn een plek te vinden om te rusten. En dat kan tot flinke boetes leiden.

"Een gigaprobleem", noemt binnenvaartschipper en woordvoerder van de Algemene Schippers Vereniging, Sunniva Fluitsma, het tekort aan ligplaatsen. Het probleem is zo 'giga', legt ze uit, omdat een schipper volgens de regels een aantal uur mag varen, waarna rusten verplicht is. "Tegelijkertijd is de hoeveelheid plekken waar dat kan beperkt, maar als je het niet doet ben je in overtreding. Dan krijg je een boete van minimaal 1500 euro."

Geen plek kunnen vinden

Het probleem zit 'm er volgens Fluitsma in dat het aantal ligplaatsen waar veel schepen tegelijk kunnen liggen de afgelopen jaren flink is afgenomen. "In de Rotterdamse havens kon je voorheen bijvoorbeeld bijna overal liggen. Nu is er nog één plek over en daar wordt binnenkort een park aangelegd, waardoor de helft van die haven verdwijnt."

De overheid kijkt volgens Fluitsma niet naar het grotere plaatje, waardoor elke partij alleen rekening houdt met z'n eigen belang. "En daar zitten wij vervolgens mee omdat we geen aanlegplek kunnen vinden."

Niet serieus genomen

De overheid ziet de noodzaak niet om werk te maken van extra ligplaatsen, denken Fluitsma en haar partner David Twigt. Ze voelen zich niet serieus genomen, blijkt uit alles. "Wij hebben ook een sociaal leven, moeten slapen, ik vind het heel vervelend dat daar niet naar gekeken wordt."

Wat dan volgens hen de oplossing is? "Er moeten vier tot vijf plekken in Nederland komen waarvan binnenvaartschippers zeker zijn dat ze daar terecht kunnen voor een wat langere tijd. Eerder mocht je overal liggen, met uitzondering van een paar plekken. Dat is inmiddels omgedraaid. En waar het nog wel kan, is dat voor beperkte tijd. Meestal één, twee of drie keer 24 uur."

Pilots

De afgelopen jaren liepen er verschillende pilots van Rijkswaterstaat met ligplekken waar schippers voor langere tijd konden aanmeren. Maar daar werd volgens de verantwoordelijk minister nauwelijks gebruik van gemaakt. Logisch, vinden Fluitsma en Twigt.

"Over die pilots werd niet goed gecommuniceerd. Daarnaast werden de borden - waarop de beperkte aanmeertijd staat - niet weggehaald. En het was een tijd waarin er veel werk was, dus eigenlijk zat iedereen op het water", zegt Fluitsma.

'Geen tekort'

Rijkswaterstaat kijkt anders aan tegen de huidige situatie, zegt directeur Scheepvaart en watermanagement Nancy Scheijven van Rijkswaterstaat. In Nederland zijn ongeveer 850 ligplaatsen; elke 30 kilometer een plek om aan te leggen, zo vertelt ze.

Scheijven verwijst naar het systeem waarin Rijkswaterstaat in kaart brengt op welke ligplaatsen het druk is en waar niet. Schippers kunnen daar gebruik van maken. "Het kan natuurlijk gebeuren dat het op een bepaalde plek net heel druk is, maar dan is er vaak een uur verderop wel een plek te vinden." Rijkswaterstaat kan een schipper altijd helpen bij het vinden van een andere plek, geeft ze aan.

Ander perspectief

Hoe het volgens Scheijven komt dat schippers dan toch een tekort ervaren? "Een verschil kan zijn dat wij naar het hele vaarwegennet kijken. Dat is anders dan wanneer je als schipper ergens aankomt en ziet dat daar geen plek is. Natuurlijk is dat vervelend."

Over het feit dat schippers op de meeste plekken niet langer dan drie keer 24 uur kunnen liggen, kan de directeur kort zijn. "Het ligplaatsenbeleid in Nederland is ervoor om tijdelijk ligplaats te nemen. Juist omdat we willen voorkomen dat schippers geen plek kunnen vinden als ze die nodig hebben en daarmee de veiligheid in het geding komt."

Naar een privéhaven

Rijkswaterstaat probeert - zeker in bijzondere omstandigheden - tegemoet te komen aan de wensen van schippers, vult Scheijven aan. "Maar feit blijft: onze ligplaatsen zijn niet bedoeld om daar langere tijd te liggen. Als een schipper op vakantie wil, raad ik diegene aan om afspraken te maken met een privéhaven."

Al met al zijn binnenvaartschippers Fluitsma en Twigt er niet gerust op. "Dat is ondenkbaar, we moeten ook kunnen laden en lossen, en daar zijn daar helemaal geen faciliteiten voor."