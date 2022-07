Het is een veelgehoord bezwaar van boeren: waarom geen stikstofmaatregelen voor andere sectoren? Eén van de sectoren is de binnenvaart. "We kunnen nog een heleboel winnen", zegt directeur Bart Hoevenaars van Zero Emission Services.

Zero Emission Services ontwikkelde een binnenvaartschip dat dagelijks volledig elektrisch van Alphen aan den Rijn naar Moerdijk vaart.

'Sector zeer zeker niet schoon'

Hoevenaars vindt het terecht dat boeren naar de binnenvaart wijzen. "De sector stoot ook een behoorlijke bak stikstof uit en is zeer zeker niet schoon. Schepen verbranden bijvoorbeeld ook veel diesel", zegt hij.

Waar de landbouw verantwoordelijk is voor 46 procent van de stikstofdepositie, is de binnenvaart verantwoordelijk voor 'slechts' 1 procent. Dat valt dus erg mee, maar toch moet het anders, vindt Hoevenaars.

Batterijen op schepen

Hij neemt zelf het voortouw richting het terugdringen van de stikstofuitstoot in de binnenvaart. Daarvoor plaatst hij met zijn bedrijf voor elke vaart twee volle accu-containers op het binnenvaartschip. Die vaart niet meer op diesel, maar is volledig elektrisch.

Eind volgend jaar hoopt zijn bedrijf op deze manier acht elektrische schepen te laten varen en eind 2026 moeten dat er al 46 zijn. Op deze manier wil Hoevenaars de stikstofuitstoot van de binnenvaart in de toekomst sterk verminderen.

Veel infrastructuur aanwezig

"Wij hebben als doel om die uitstoot volledig tot nul terug te brengen door middel van elektrisch varen", zegt Hoevenaars. Dat dat kan, bewijst het schip dat tussen Alphen aan den Rijn en de Moerdijk vaart, zegt hij.

In de accu-containers zit meer dan 2 megawattuur aan elektriciteit, waarmee een enkele reis mogelijk is. "Er is gelukkig veel infrastructuur aanwezig op een terminal om de batterijen op het schip te zetten. We hoeven dus niet te investeren in extra apparatuur."

Laadstations en meer schepen

Het schip vaart inmiddels 1 jaar en in die tijd heeft het bedrijf van Hoevenaars veel geleerd. "We hebben bewezen dat het kan. Nu gaan we de lessen verwerken in de volgende schepen."

Zero Emission Services ontving eerder dit jaar een subsidie van 50 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. Daarmee gaat het bedrijf laadstations bouwen en meer schepen omvormen tot elektrische vaartuigen.

Verder varen

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. "De binnenvaart kent veel type schepen. Met de batterijen kun je in het gebied tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen goed varen." Maar ga je verder, dan loop je tegen grenzen aan, zegt hij.

"Een batterij heeft een bepaalde energiedichtheid", legt Hoevenaars uit. "Dat betekent dat als je heel ver vaart, je ook heel veel aan batterijmassa moet meenemen om de route te bevaren. Zonder uitstoot varen kan dan nog steeds, maar dan komen andere technologieën in beeld dan batterijen."

Elektrische vleugelboten

Hij herinnert zich een congres waar elektrische vleugelboten werden geïntroduceerd. Dat zijn schepen die onder de romp voorzien zijn van draagvleugels.

"Dan ben je nóg efficiënter. Je hebt minder weerstand van het water en je vaart elektrisch. Als je dat combineert, denk ik dat je de ultieme containervaart hebt."