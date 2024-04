Is samen slapen op lange termijn slecht voor een goede nachtrust? Volgens psycholoog Jeffrey Wijnberg, die verschillende oorzaken aanwijst, wel. Experts geven hem deels gelijk.

In een wereld waarin beide slapers precies hetzelfde slaappatroon hebben, is het geen probleem, zeggen slaapdeskundigen. "Maar in de praktijk pakt het vaak anders uit."

Verstoring

"Een slaappatroon bestaat uit diepe slaap, remslaap en wat minder diepe slaap. Als de nachtrust wordt verstoord, kan dat leiden tot fragmentatie van de slaap", vertelt somnoloog bij het Nederlands Slaap Instituut Reinier de Groot. "Dat maakt je niet meteen wakker, maar je slaapkwaliteit gaat wel achteruit."

En als die verstoring lang genoeg aanhoudt, raakt je slaap zelfs chronisch verstoord. ''Na een paar weken kan dat zelfs al voor gezondheidsschade zorgen", zegt De Groot. "Je hele functioneren neemt af en op termijn geeft het zowel mentale- als lichamelijke klachten."

Samen slapen

Psycholoog Wijnberg wijst samen slapen aan als een belangrijke oorzaak van slaapverstoring, maar is dat terecht? Volgens neurowetenschapper bij het Amsterdam UMC Ysbrand van der Werf, hoeft dat niet automatisch zo te zijn.

"Ik zie geen enkele reden waarom samen slapen zou moeten leiden tot een één-op-één verslechtering van je slaap. Als dat wel zo is, gaat het in eerste instantie om een slaapstoornis bij één, of misschien wel beide partners."

40 procent

In de basis is samen slapen niet slecht voor je nachtrust. Maar een belangrijke voorwaarde is wel dat slaappatronen op elkaar zijn afgestemd, zeggen experts. De werkelijkheid is vaak anders, weet De Groot. "Zo'n 40 procent van de mensen geeft aan dat ze niet tevreden zijn over de slaap", zegt de slaapdeskundige.

"Er zijn zelfs heel wat stellen die bewust apart van elkaar slapen, bijvoorbeeld door snurken. Op het spreekuur wordt natuurlijk wel geklaagd over de impact die het op de relatie heeft. In uitzonderlijke omstandigheden zijn er wel eens mensen die hun relatie willen beëindigen als het snurken niet wordt opgelost."

Hoe ouder, hoe meer verstoring

Een andere factor die van grote invloed is op je slaapkwaliteit, is leeftijd, zegt Van der Werf. "Zodra mensen ouder worden, worden ze misschien wat forser en gaan ze snurken. Rusteloze benen nemen toe met de leeftijd."

"Naarmate mensen dus langer in een relatie zitten, en automatisch ouder worden, neemt de kans op slaapverstoringen toe."

'Wat voor jou het beste voelt'

Toch heeft samen slapen wel degelijk voordelen. "Mensen hebben het gevoel dat ze beter slapen als ze samen met hun partner slapen", zegt slaapneurowetenschapper Els van der Helm. "Maar meet je de objectieve slaap, dan zie je dat mensen beter slapen wanneer ze apart slapen."

De subjectieve waarneming komt dus niet overeen met de daadwerkelijke slaapkwaliteit. Toch is dat niet erg, zegt Van der Helm. "Het gaat er namelijk ook om wat voor jou het beste voelt."