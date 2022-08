De inflatie gaat door het dak en dat is slecht nieuws voor de koopkracht. En dat is niet alleen op dit moment een probleem, maar ook op de lange termijn. Houdt de hoge inflatie namelijk aan, dan heeft dat grote gevolgen voor je spaargeld.

De inflatie is afgelopen maand opgelopen naar 10,3 procent. Het is voor het eerst sinds 1975 dat het cijfer boven de 10 procent uitkomt. In haar column in De Telegraaf schrijft Janneke Willemse: "Als ik even snel reken met de 'regel van 72', dan zou bij dergelijke inflatie je geld na 7 jaar al in koopkracht gehalveerd zijn." Hoe zit dat precies?

Snelle rekensom

Wat die 'regel van 72' precies inhoudt, legt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van statistiekbureau CBS uit. "Het is een vlugge vuistregel waarmee je kunt berekenen hoe lang het duurt voordat iets verdubbelt. Dus als iets 3 procent per jaar stijgt, dan kun je 72 door drie delen en dan zie je hoeveel het duurt voordat dat verdubbeld is."

Momenteel is de inflatie naar meer dan 10 procent gestegen. "Als je dat 7 jaar volhoudt, dan zul je zien dat de prijzen dan min of meer verdubbeld zijn en dat je geld dus de helft minder waard is geworden", bevestigt de econoom.

Vergelijking met jaren 70

Nu is de inflatie in Nederland wel eerder zo hoog geweest, zoals dus in de jaren 70. Een groot verschil is dat in die periode de lonen ook veel harder stegen, weet Van Mulligen. "Dus voor de koopkracht van mensen was het veel minder desastreus."

Voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV wijst erop dat lonen in de jaren 70 automatisch meestegen met de inflatie door automatische prijscompensatie. "Dat is inmiddels afgeschaft, in het Akkoord van Wassenaar in 1982."

'Kabinet is aan zet'

Fortuin geeft aan dat CNV in loononderhandelingen probeert hogere salarissen voor werknemers af te dwingen, maar dat is volgens hem bijna niet te doen. "Er valt tegen deze hoge inflatie niet op te onderhandelen." Dus het kabinet is aan zet, vindt de vakbondsman.

"Het kabinet heeft natuurlijk wat gedaan aan de btw en in de ondersteuning van lagere inkomensgroepen. Maar we zien ook dat de middeninkomens hard worden geraakt", benadrukt Fortuin. Hij wil daarom dat de regering de energiebelasting nog verder verlaagt of de btw op 0 procent zet.

Naderende recessie?

Willemse spreekt in haar column van een 'naderende recessie', maar volgens CBS-hoofdeconoom Van Mulligen is er vooralsnog geen recessie in zicht. "De meest gebruikte definitie voor een recessie is als je twee kwartalen van economische krimp hebt. Daar zitten we op dit moment niet in."

Mocht de economie straks wel gaan krimpen, dan kan pas op z'n vroegst aan het eind van dit jaar officieel sprake zijn van een recessie. Toch ziet Van Mulligen momenteel ook signalen dat de economie juist groeit. "Er komen heel veel banen bij en dat zie je normaal ook niet in een recessie."