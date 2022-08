Met de inflatie en dalende koopkracht houden veel mensen hun hand op de knip. De populariteit van kringloop stijgt dan ook. Gert-Jan Dekker merkt dit ook: hij opent volgende week een nieuwe vestiging. Hij ziet dat het winkelpubliek sterk is veranderd.

3.000 vierkante meter aan kringloopgoederen in Nieuwegein: Gert-Jan Dekker van Stichting Rataplan opent volgende week een nieuwe kringloopwinkel. "We zijn nog druk bezig de laatste hand te leggen, maar we kunnen gelukkig bijna open."

Gestegen omzet

Want winkelen in kringloopwinkels is populairder geworden. Dat ziet Dekker ook in zijn cijfers. "Vergeleken met 2019 is onze omzet met 30 procent gestegen."

"We zagen al een tijdje dat ons publiek iets breder werd. De grootte van de portemonnee maakt niet meer uit. Er staan hier zelfs Jaguars voor de deur. Iedereen winkelt in kringloopwinkels tegenwoordig."

10 euro voor een mand met spullen

Die populariteit heeft meerdere verklaringen, volgens Dekker. "Enerzijds zien we dat mensen milieubewuster worden, dat ze zien dat het beter is om iets te kopen wat gebruikt is. Anderzijds is de verklaring dat het positief is voor de portemonnee. Hier kun je nog een boek of kledingstuk van 3 euro kopen."

"Mensen winkelen nu bewuster vanwege al het nieuws over koopkracht. Luxeproducten worden afgeschaald, en er worden minder keukens en meubels gekocht", vertelt hij. "Je ziet dat mensen kijken: wat kan ik dan wel kopen? Dan is hier veel te halen. Voor een volle mand met spullen betaal je hier 10 euro."

Vaste prijzen

Bij de kringloopwinkel van Dekker worden producten namelijk niet duurder vanwege inflatie. "We bepalen de prijs aan de hand van vaste lijsten. We merken met een vaste groep die gewend is bepaalde prijzen erop te plakken, en het is moeilijk om daarvan af te wijken."

Maar toch hebben zij ook wel last van inflatie, vertelt hij. "Bijvoorbeeld als het gaat om de verwarming van het pand. En onze eigen kosten stijgen ook als het gaat om benzineprijzen en huur, maar daar staat wel een verhoogde omzet tegenover."

Milieu en werkgelegenheid

Maar kan de winkel wel voldoen aan de vraag als zoveel mensen tweedehands komen winkelen? "We hebben nog steeds genoeg spullen om onze winkel te vullen, maar we moeten wel meer moeite doen. Meer omzet betekent dat je meer spullen moet verzamelen en prijzen."

"Ik denk dat dat in de toekomst ook wel gaat lukken", zegt Dekker. "Het publiek dat ons hun spullen gunt, weet dat we het doen voor het milieu en werkgelegenheid."