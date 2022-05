Ruim 2 jaar lang gingen ze vanwege corona niet door, maar rommelmarkten zijn terug van weggeweest. Net als voorheen is het er een drukte van jewelste. En het zijn echt niet meer alleen koopjesjagers en verzamelaars die er rondlopen.

Maandelijks vinden er tientallen rommelmarkten plaats door het hele land. Je kunt er vaak over de hoofden lopen. Wat verklaart die populariteit? Twee fervente bezoekers en twee rommelmarktorganisatoren over de charme van deze handelsbroedplaatsen.

Verwondering op rommelmarkt

Manfred uit Eindhoven is een regelmatige bezoeker. Hij probeert al jaren elke week naar een rommelmarkt te gaan. Om ervoor te zorgen dat hij niet te veel spullen koopt, heeft hij vaste afspraken gemaakt met het thuisfront. "Ik verwonder me elke keer op de rommelmarkt. Niet alleen om de spullen, maar ook om het gedrag van andere mensen."

En óf er soms bijzondere dingen gebeuren om de rommelmarkt, zegt hij. "Laatst nog zag ik dat een verkoper een kind ervan wilde overtuigen dat de helm die hij verkocht uit de Tweede Wereldoorlog kwam. Dat was niet zo. De prijs stond absoluut niet in verhouding met de waarde. Ik verwonderde me erover dat een volwassen man een kind zo stond te besodemieteren."

'Dat vind je niet in de winkel'

Maar een rommelmarkt is echt niet alleen elkaar bedonderen, zegt Manfred er direct bij. "Nee, het meest verwonder ik me juist over de variatie aan spullen. Voor mij als verzamelaar is dat geweldig."

Die verzameling probeert hij door te geven aan zijn familie. Zo studeert zijn schoondochter medicijnen. "Ja, dan vind ik het leuk om een skelet op de rommelmarkt te kopen. Zoiets vind je niet in de winkel. En het is leuk om bij haar dan diezelfde verwondering te zien als bij mij."

Het verrassingselement

Eric van Aerle organiseert jaarlijks zo'n 110 rommelmarkten door het hele land. Zijn kantoor doet dat al meer dan 50 jaar lang. Of de coronacrisis erin gehakt heeft? Allerminst, zegt hij. "Het is weer minstens zo druk als voorheen."

Die populariteit komt vooral door het 'verrassingselement', zoals Van Aerle dat noemt. "Dat blijft toch de charme van een rommelmarkt. Je weet niet wat je zoekt totdat je het vindt, is hier het motto."

Nieuwe doelgroep

Druk is het altijd al geweest. "Van oudsher met verzamelaars die de markten afstruinen en naar iets specifieks op zoek zijn. Maar ook met koopjesjagers en met dagjesmensen die het leuk vinden om door spullen te snuffelen." Alhoewel het vaak om spullen gaat die tientallen jaren oud zijn, vindt hij de rommelmarkt absoluut niet oubollig.

Hij wijst erop dat de laatste 10 jaar er juist een nieuwe doelgroep bij is gekomen: vaak wat jongere mensen die zoeken naar vintage spullen. "Denk aan kleding uit de jaren 70, maar ook aan prullaria uit die tijd. Een ronddraaiende asbak, bijvoorbeeld." Geen wonder dat jaarlijks de grootste vintagemarkt van Europa in de Jaarbeurs in Utrecht plaatsvindt, zegt hij. "Met zo'n 2000 verkopers, ongekend."

Vlucht uit realiteit

De 49-jarige Danny Post uit Schiedam past bij die doelgroep. Hij bezoekt wekelijks meerdere rommelmarkten. "Dat zit er al van jongs af aan in, toen ik als kind met mijn vader meeging. Het avontuur spreekt me heel erg aan. Je weet nooit waar je mee thuiskomt."

"Maar het is ook een soort vlucht uit de realiteit", legt hij uit. "We leven in een onrustige tijd. Ik merk dat ik het heel prettig vind om een fijne wereld om mij heen te creëren met vintage. Het helpt natuurlijk mee dat ik een voorliefde voor oude spullen heb." Op zijn blog en Instagram-kanaal probeert hij die liefde over te brengen aan zijn volgers.

Bewust van afvalberg

Hij beaamt dat er een nieuwe doelgroep op rommelmarkten is ontstaan. "Zeker de laatste 10 jaar met mensen die zich meer bewust zijn van onze afvalberg." Die afvalberg zag hij zelf van dichtbij toen hij bij een kledingsorteerder werkte. "Dat was shocking, zo groot. Vanaf toen heb ik me voorgenomen: ik draag alleen nog maar tweedehands kleding, op onderbroeken en sokken na."

Volgens hem zijn kledingstukken van vóór het jaar 2000 kwalitatief stukken beter. "Nu wordt kleding niet meer gemaakt om lang mee te gaan. En bovendien willen mensen zich met vintage kleding en meubels onderscheiden. Ze zijn op zoek naar authenticiteit in een maatschappij waar we worden gemaakt tot eenheidsworsten."

Bron: Eigen foto Danny Post met op de achtergrond een berg afval

Vrijmarkt past bij bewustwording

Ook bij de Supervlooi in Leeuwarden, een van de grootste rommelmarkten van Nederland, zien ze de nieuwe groep op de kraampjes afkomen. "Er klinkt meer kritiek op de consumptiecultuur. De vrijmarkt past juist in de trend van bewustwording van de planeet, door producten een tweede leven te geven", zegt een woordvoerder.

Overigens is dat volgens de woordvoerder lang niet de enige verklaring waarom rommelmarkten zo populair zijn. Ook de prijs van de aangeboden spullen speelt mee. "Die zijn stukken goedkoper dan nieuwe producten uit de winkel. En op rommelmarkten is het meeste nog in goede staat."

Gezinnen met kleine beurs

Naast milieubewuste kopers, bestaat een groot deel van de bezoekers op de Supervlooi dan ook uit gezinnen met een kleine beurs. "Zij zien de rommelmarkt als een kans om goedkoop kleding of speelgoed voor de kinderen te kopen."

Maar dat kan toch ook bij een kringloopwinkel? "Van onze bezoekers krijgen we vaak terug dat ze liever hier zijn dan in een kringloopwinkel. Daar liggen de prijzen toch net even wat hoger." rommelmarktfan Manfred kan zich daar wel in vinden. "In een kringloop liggen de prijzen vast. Bij een rommelmarkt niet. Het maakt het extra leuk om af te dingen."