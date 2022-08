De energie- en voedselprijzen in het Verenigd Koninkrijk stijgen hard. Daarom roept actiegroep 'Don't Pay UK' Britten op om vanaf 1 oktober hun energierekening niet meer te betalen. Glyn Robbins is een van hen. "Ik kan niet vanaf de zijlijn toekijken."

De actie van Don't Pay UK krijgt veel steun, maar Glyn Robbins probeert nog meer mensen aan te sporen om mee te doen.

Samen terugvechten

"Het is een campagne van onderop door honderdduizenden mensen uit het hele land", vertelt hij. "Het zijn gewone mensen zoals ik, die woedend zijn over de stijgende energieprijzen die we nu zien en die nog gaan komen." In zijn eigen familie ziet Robbins al een verdubbeling van de kosten voor volgend jaar.

"Voor veel mensen is meedoen geeneens een keuze. Ze kunnen de bedragen niet betalen", vervolgt hij. "Voor anderen, waaronder mijzelf is het zo dat we niet vanaf de zijlijn willen toekijken. Dit is schadelijk voor onze buren, onze gemeenschap en alle mensen uit de arbeidersklassen. Het is tijd om samen te komen en terug te vechten."

Historische situatie

Volgens econoom Peter Levell van het Institute for Fiscal Studies is het een historische situatie in het Verenigd Koninkrijk. "Dit zijn de hoogste inflatiepercentages in 40 jaar en ze worden nog hoger. Huishoudens zullen hun levensstandaarden drastisch moeten veranderen."

"Energierekeningen in het Verenigd Koninkrijk zijn gemaximeerd, en worden elke 6 maanden geupdatet. De volgende update is in oktober. Nu zijn de rekeningen rond de 2.000 pond, in oktober verwachten we 3.500 pond. Dan gaat het naar 4.000 pond in januari,. Ze worden meer dan het dubbele van afgelopen jaar."

Steunpakketten en kortingen

In mei kwam de overheid met steunpakketten, energiekortingen en andere maatregelen, vertelt econoom Levell. "Maar die lijken minder vrijgevig als je ziet wat er deze winter aankomt. De overheid moet nog 12 miljard pond uittrekken als ze steun op hetzelfde niveau als in mei willen laten zien."

Dat bedrag zou volgens Levell gelijk staan aan de kosten die zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. "Maar de overheid zou het geld uit kunnen geven als ze dat zou willen."

'Mensen zullen doodgaan'

Volgens Robbins leven er in het Verenigd Koninkrijk 8 miljoen mensen in armoede, waarvan 2 miljoen gepensioneerden zijn. "Het zijn mensen met lage inkomens. ik klink misschien als een paniekzaaier, maar mensen zullen doodgaan. Dat is een van de consequenties."

"Het gebeurt hier elk jaar dat mensen doodvriezen in hun eigen huizen. Maar nu gaan mensen vanwege de kosten hun verwarming niet meer aanzetten. Dan gaan ze dood", voegt hij toe. "Dus dit gaat ook om het redden van mensenlevens."

1 oktober als deadline

Als er vanuit de overheid of energiemaatschappijen niks verandert voor 1 oktober, stoppen de deelnemers van Don't Pay UK met het betalen van hun rekeningen. Daarmee willen ze bereiken dat de grote energiemaatschappijen er last van krijgen. "Zij halen er nu veel te veel voordeel uit", zegt Robbins.

"Ik kan er gewoon niet tegen dat deze bedrijven al een fortuin verdienen. Het voelt als een belediging dat wij over de kwaliteit van ons leven moeten nadenken, terwijl zij winst maken."