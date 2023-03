Vuilnis dat niet wordt opgehaald, bussen die niet rijden: in Nederland hebben we de laatste tijd met veel stakingen te maken. Maar dat is niets bij wat nu in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. "Iedere krant publiceert elke week een stakingsagenda."

De rij stakingen die Groot-Brittannië-correspondent Lia van Bekhoven opnoemt lijkt eindeloos: ambtenaren, onderwijzers, zorgmedewerkers, buschauffeurs - allemaal leggen ze hun werk neer voor betere arbeidsvoorwaarden. "Maar de Britten ondergaan het lijdzaam."

Roep om betere werkomstandigheden

"Vanaf vandaag tot donderdag staken de net afgestudeerde artsen, dat zijn er bijna 48.000", vertelt Van Bekhoven. "Het wordt niet opgevangen, dus dat is een enorme escalatie in de gezondheidszorg." De artsen willen beter betaald krijgen en betere werkomstandigheden.

"Woensdag ligt de metro in Londen plat en de ambtenaren gaan staken. Zo'n 100.000 ambtenaren leggen het werk neer. Het versturen van een rijbewijs of het doen van rij-examen is dat niet mogelijk. Ook honderden ambtenaren die werken op de ministeries leggen het werk neer. En vanaf woensdag staakt ook het universitair personeel. Dat heeft gevolgen voor 2,5 miljoen studenten." Zelfs beroepsgroepen die zich normaal gesproken stil houden, zoals trein-examinatoren, leggen het werk neer.

Compleet uitgeblust

"En dat is alleen nog maar deze week", vertelt Van Bekhoven. Volgende week staken namelijk de leerkrachten in het basis- en middelbaar onderwijs, 2 dagen achter elkaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn de stakingen al sinds afgelopen zomer bezig. De inflatie steeg enorm, maar de lonen stegen niet mee.

De Britten ondergaan de stakingen lijdzaam en leren ermee leven, ziet Van Bekhoven. "De Britten gaan niet met gele hesjes de straat op en ze rijden niet met trekkers naar Westminister. Ze zijn compleet uitgeblust door de economische situatie van de afgelopen jaren."

Lege supermarktschappen

Engeland is lamgeslagen door de slechte economie. Sinds 2008 is er economische stilstand in het land. De brexit, die weliswaar later kwam dan verwacht, heeft er zeker niet bij geholpen.

Dat het economisch niet goed gaat, is bijvoorbeeld te zien in de supermarkt. "Daar schrik je", vertelt Van Bekhoven. "In veel supermarkten is geen groente en fruit meer te krijgen. En dat is al tijden zo."

Einde als overheid gaat onderhandelen

Van Bekhoven hoort van veel Britten dat de spirit eruit is. "Ze zeggen: dit is het zoveelste probleem. De stakingen zijn de zoveelste horde. Dit land werkt niet meer." De stakingen zullen pas voorbij gaan, als de overheid start met onderhandelen. Dat is nu in een paar sectoren begonnen, zoals in de zorgsector.

De lonen in die sector stijgen al langer niet mee, terwijl alles duurder is geworden, zegt Van Bekhoven. "Maar als de regering doet wat het zorgpersoneel wil, een loonstijging van 10 tot 15 procent, dan stijgt de inflatie, zegt de regering." Een einde aan de stakingsgolf lijkt er dus voorlopig niet te komen.