Het kabinet gaat extra gas uit de Noordzee halen. Het geld dat daarmee wordt verdiend, moet worden gebruikt om de energietransitie te versnellen. Dat kondigt minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten vandaag aan bij EenVandaag.

"Je moet er nu een win-win situatie van maken", zegt de minister. "Met tijdelijk wat extra gas uit de Noordzee kunnen we de klappen van de energiecrisis opvangen. Tegelijkertijd moeten we de opbrengsten daarvan slim inzetten om de verduurzaming te versnellen of de kosten van mensen thuis te drukken."

Een enorme gasvoorraad

Verschillende experts waren al voorstander van het benutten van onze voorraad in de Noordzee. "Ik kan er met mijn pet niet bij dat we daar nu niks mee doen", vertelde directeur Lex de Groot van gaswinningsbedrijf Neptune Energy. Uit onderzoek van TNO blijkt dat er 78 miljard bewezen kubieke meter gas in de Noordzeebodem zit, met sterke aanwijzingen voor nog eens 69 miljard kuub.

Dat is ongeveer 2,5 keer zoveel gas als we nu in Nederland gebruiken. Minister Rob Jetten is er dus ook voor om dat gas te benutten. "Afgelopen maand hebben we als kabinet besloten dat we de gasvelden in Noordzee gaan helpen om zich sneller te ontwikkelen, en het gas eruit te halen zodat we dat kunnen gebruiken."

Tijdelijke oplossing

Jetten benadrukt dat het een tijdelijke oplossing is, omdat we uiteindelijk van het gas af willen. "Uiteindelijk willen we naar windenergie of groene waterstof."

Maar nu de energiecrisis nog lang niet afgelopen is, is de Noordzee volgens de minister een goed alternatief. "Want we willen stoppen met gas uit Groningen, om de veiligheid van de huizen van de bewoners daar. Ook willen we voorkomen dat we voor een hoge prijs vanuit de hele wereld gas moeten importeren, met een grote CO2-afdruk."

'Geen zorgen om de winter'

Voordat het gas uit de Noordzee is opgepompt en kan worden gebruikt, zijn we waarschijnlijk wel een hele tijd verder. Hoe staan we er nu voor als het gaat om de winter die voor de deur staat? Minister Jetten is positief: "We zijn op koers om het Europese doel van 80 procent vulling van de gasopslagen te halen. Bij sommige opslagen is dat al gehaald."

"Er is voldoende op voorraad om een koude winter door te komen, ook zonder Russische leveringen." En als het echt een hele koude winter wordt? "Over de winter die eraan komt, maak ik me niet zo'n zorgen", zegt Jetten. "Maar als de bodem van onze gasopslagen in beeld komt, dan komen we wel voor de uitdaging om die voor de vólgende winter weer te gaan vullen."

Alle isolatiemaatregelen helpen

Energie besparen blijft volgens de minister daarom enorm belangrijk. "Als we ons gasverbruik allemaal met 25 procent kunnen terugdringen, wat echt kan, dan staan we er als Nederland heel goed voor." Het gaat daarbij om grote isolatiemaatregelen, maar ook om kleine dingen zoals radiatorfolie of tochtstrips. "We hebben eigenlijk geen dag te verliezen", zegt Jetten.

"Zoveel mogelijk huizen in Nederland moeten beter worden geïsoleerd. We krijgen alleen niet alle huizen in Nederland in de komende maanden helemaal aangepakt. Daarom zijn kleine isolerende maatregelen ook heel belangrijk. Daar kun je al heel veel euro's per maand mee besparen."

Compensatie voor lage inkomens

Vooral voor mensen met een kleine portemonnee komen de hoge energieprijzen hard aan. Het kabinet zal daarom met extra maatregelen komen om hen te compenseren. Ook worden verhuurders verplicht om hun huurhuizen beter te isoleren, zodat de mensen die daar wonen geholpen worden.

"We zien dat de energierekening alleen maar blijft stijgen", zegt Jetten. "We kunnen helaas niet iedereen volledig compenseren. Wel kijken we hoe we de energierekening zo goed mogelijk kunnen dempen voor de mensen die het hardst worden geraakt. We willen het zo goed mogelijk doen voor miljoenen Nederlanders in één keer. Met Prinsjesdag zullen we de extra maatregelen aankondigen."