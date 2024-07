Het gaat niet goed met de economie in het Verenigd Koninkrijk. Overal staan gemeenten op omvallen. Ook de op een na grootste stad van Engeland, Birmingham, is nu failliet. "Het is beangstigend. Alles waar we trots op zijn, wordt ons afgenomen."

In september 2023 kondigde de gemeente Birmingham aan dat het geld op was. Vrouwen, die jarenlang minder betaald kregen dan hun mannelijke collega's, eisten gelijke lonen van de stad. Deze claim van 700 miljoen pond deed de gemeente uiteindelijk de das om.

Birmingham failliet

In werkelijkheid was dit enkel de druppel die de emmer liet overlopen, het gaat namelijk al ruim 10 jaar bergafwaarts met de economie in het Verenigd Koninkrijk. Sinds de Brexit investeren steeds minder bedrijven in Engeland, waardoor de belastinginkomsten zijn gekelderd.

Mede hierdoor krijgen gemeenten steeds minder geld van de nationale overheid. Soms is dit zelfs tot 40 procent minder budget, terwijl de kosten die ze moeten maken om de steden en wijken te onderhouden alleen maar stijgen.

Beangstigende bezuinigingen

Twee maanden geleden kondigde de gemeenteraad van Birmingham nog meer bezuinigingen aan. Ze willen het gat vullen door gebouwen die eigendom van de stad zijn te verkopen. "Het is echt beangstigend", vertelt basisschool docente en lobbyiste uit Birmingham Kate Taylor. "Het voelt alsof alles waar we trots op zijn, van ons wordt afgenomen."

Maar daar blijft het niet bij, licht Kate toe: "In totaal moeten 20 van onze 36 bibliotheken sluiten, sociale voorzieningen gaan dicht. Dagcentra voor mensen met een beperking zullen niet langer kunnen bestaan." Veel mensen in Birmingham hebben het al moeilijk, ze wonen in achterstandswijken en kunnen maar net rond komen. "De impact op deze kwetsbare groepen zal enorm zijn", verwacht Kate.

'Waar moeten ze dan heen?'

Één van de gedupeerden van de bezuiniging is Maureen (82), zij zorgt dag en nacht voor haar meervoudig gehandicapte dochter Alison (60). "Het is net alsof je voor een klein kind zorgt", vertelt ze terwijl ze de veters van de schoenen van haar dochter strikt. Samen wachten ze op de bus die Allison elke dag naar een dagcentrum brengt en ophaalt.

Precies dat dagcentrum dreigt nu de deuren te sluiten. "Ik ben boos, zo ontzettend boos", roept Maureen. "Het is als een tweede huis voor Allison, waar ze haar vrienden kan zien en activiteiten voor hen worden georganiseerd. Als ze hier niet meer heen kunnen, waar moeten ze dan heen?"

Radeloos

Maureen weet zich geen raad, als het dagcentrum echt gaat sluiten. "Het is niet alleen voor Alison van belang, maar ook voor de verzorgers", zegt ze.

"Deze paar uur per dag heb ik ook hard nodig. Ik kan even bijkomen, een kopje koffie drinken of een uurtje gaan liggen."

'Voel me in de steek gelaten'

Op 4 juli vinden in Engeland de verkiezingen plaats. Maureen gaat stemmen, maar vertrouwen in die verkiezingen of in een nieuwe regering heeft ze niet. "Het gaat toch niets veranderen, ik voel me echt in de steek gelaten", legt ze uit. "Ik schrijf nog liever een brief aan de koning, ik heb gehoord dat hij een meelevend persoon is."



Volgens haar is de huidige staat van Engeland aan de Brexit te verwijten. "Toen we nog bij Europa zaten, konden we elkaar helpen en steunen. Nu staan we er als klein eilandje helemaal alleen voor." Ooit was Great Britain, "Great", maar dat ervaart Maureen allang niet meer zo. "Als mijn omstandigheden het zouden toelaten dat ik kon emigreren, dan zou ik gaan."

Een sprankje hoop

Maar lobbyiste Kate houdt moed, ook al is ze wat aarzelend. "Ik heb jaren naar deze verkiezingen uitgekeken", zegt zij. "Ik ben blij als deze conservatieve regering er eindelijk mee stopt. Ze waren de meest onbeschofte regering die we in decennia hebben gezien."



Tegelijkertijd twijfelt Kate of de sociaal-democratische partij Labour, die volgens de peilingen de verkiezingen lijkt te winnen, het beter gaat doen. "Labour heeft geen extra geld voor lokale overheden beloofd", legt ze uit. Dat betekent dat haar lobby-activiteiten niet stoppen. Volgens Kate kun je simpelweg geen sociale diensten leveren met zo'n beperkt budget. "De overheid moet dat erkennen en lokale overheden meer geld geven."