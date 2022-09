De stijging van het minimumloon is goed nieuws voor medewerkers, maar vooral kleine ondernemers maken zich er juist zorgen over. Bakker Loes weet niet hoe ze haar personeel meer moet gaan betalen: "Ik betaal ze al meer dan het minimumloon."

Historisch: het minimumloon gaat met 10 procent omhoog volgend jaar. Het is onderdeel van een pakket met maatregelen om de koopkracht van de Nederlanders op peil te houden.

Wie gaat dat betalen?

Goed nieuws voor zo'n 300.000 Nederlanders die het minimumloon ontvangen, ze hebben er tenslotte lang op moeten wachten en zij voelen ook dat ze minder kunnen kopen met hetzelfde loon.

De stijging van het minimumloon komt grotendeels uit de portemonnee van de bedrijven. Vooral kleine ondernemers maken zich zorgen over of dat wel kunnen betalen.

'Ramp voor midden en kleinbedrijf'

Volgens voorzitter Hans Biesheuvel van belangenorganisatie Ondernemend Nederland wordt het verdienvermogen van de Nederlandse economie aangetast met de ingevoerde verhoging. Een ramp voor midden- en kleinbedrijf, zegt hij.

"De energierekening voor deze ondernemers gaat omhoog en we hebben twee coronajaren gehad. Die lening moeten ze in oktober terug betalen. Er komt veel op de ondernemer af. Hou het dan maar eens vol", zegt Biesheuvel.

Halve week open

Loes Baas en haar man runnen al 31 jaar samen een bakkerij in het Noord-Hollandse Hoogwoud. Sinds kort is de bakkerij nog maar voor de helft van de week open want sinds de oorlog in Oekraïne krijgen ze tegenslag na tegenslag te verduren. Het voornemen van het kabinet om het minimum loon met 10 procent te verhogen zou wel eens de nekslag kunnen zijn voor het bedrijf. "Ik kan het gewoon niet meer betalen", zegt ze.

Het echtpaar loopt tegen de pensioengerechtigde leeftijd. "Onlangs hebben we geprobeerd de bakkerij te verkopen. Dat was zo goed als rond, maar toen de koper hoorde dat het gascontract afliep, trok bij zich terug. Mijn man laat zich inmiddels omscholen tot truckchauffeur."

Ontslag

"Ik slaap er niet meer van, het is een domino effect", zegt Loes. Ik moet meer vragen voor mijn brood, maar de onderwijzer of politieman wil ook meer want die moet meer betalen voor mijn brood. Het is een visieuze cirkel, ze moeten een langetermijnbeleid gaan bedenken in Den Haag. Loes heeft al een medewerker moeten ontslaan. "Daarnaast is er nog een medewerkers kan ik maar deels aanhouden. Zij combineert het nu met een andere bakkerij."

Met name de voorgenomen stijging van het minimumloon schiet bij Loes in het verkeerde keelgat: "Ik betaal al meer dan het minimumloon omdat ik vind dat ze dat echt verdienen. Als ik naar 11 euro zou moeten, of zelfs naar 14 euro zoals Europa wil, dan weet ik echt niet waar ik het vandaan moet halen."

'Ik kan het eigenlijk wel goed gebruiken'

Mieke Barends werkt nu 2 jaar bij de bakkerij van Loes. Voor haar is het noodzakelijk dat haar loon gaat stijgen. "Je redt het gewoon niet meer. Voor mezelf heb ik ook moeite om rond te komen iedere maand. Je moet opletten wat je doet. Die tien procent gaat niet alle gaten dichten, maar het zou wel fijn zijn."

"Ik vind het best lastig dat het probleem bij de ondernemer terecht komt", zegt ze. Ze snapt dat het voor een kleine ondernemers, zoals haar baas Loes, lastig is om op te brengen.