Steeds meer bedrijven komen in de knel door de hoge energieprijzen. Wat zijn de gevolgen voor de toch al onzekere Nederlandse economie? Econoom Bert Colijn van ING: "Mogelijk milde recessie."

Een week geleden liet chemieconcern Chemelot weten z'n activiteiten af te schalen en Damco Aluminium Delfzijl (Aldel) zet de fabriek zelfs helemaal stil.

Indirect effect

Kunstmest en aluminium zijn geen producten die we dagelijks gebruiken. Toch? Die aanname klopt niet, zegt econoom Bert Colijn van ING. "Denk aan het belang van kunstmest voor de productie van voedsel. Indirect heeft het dus wel degelijk effect op onze economie als deze bedrijven niet of op halve kracht draaien."

Daarnaast leidt een verminderde productie tot nog hogere prijzen en een slechter draaiende economie, vervolgt hij. "Dat brengt een recessie dichterbij."

Milde recessie

De Nederlandse economie is ontzettend sterk van de coronapandemie hersteld, volgens Colijn. "Toch heeft de hoge inflatie inmiddels impact op de consumptie en schaalt het bedrijfsleven - van chemie tot glastuinbouw - de productie af vanwege hoge energiekosten."

Dat brengt een recessie snel dichterbij, vreest hij. "Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het bij een vrij milde recessie blijft met relatief weinig baanverlies, maar het onzekere verloop van de gascrisis maakt dit moeilijk te voorspellen."

Bekijk ook Ook in de landen om ons heen stijgen de energieprijzen: zo gaan zij daarmee om

Niet uniek

Nederland is zeker niet het enige Europese land waar de energieprijzen zo sterk zijn gestegen de afgelopen tijd. "Er zijn wel verschillen tussen landen, maar over het algemeen verschillen de marktprijzen voor energie niet gigantisch per land", zegt Colijn.

"Ook in andere Europese landen moeten bedrijven de keuze maken om de productie terug te schroeven. In Duitsland hoor je dit bijvoorbeeld veel op het moment."

Prijzen iets gedaald

Maar hoe dan verder? "De gascrisis blijft heel moeilijk te voorspellen," zegt de econoom, "maar de afgelopen dagen is de prijs alweer wat gedaald. Dat dankzij de snelle vulling van gasreserves in Europa en mogelijke hervormingen van de energiemarkt die de prijs moeten beteugelen."

Toch blijven de komende maanden onzeker en lijken prijzen in ieder geval ver boven het niveau van voor de crisis te blijven. Het licht aan het einde van de tunnel is te zien, maar nog ver weg.