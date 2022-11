Door de hoge inflatie en omdat bedrijven minder hebben geïnvesteerd is de economie gekrompen. Wat betekent dat voor of we in een recessie belanden? Martin Visser beantwoordt 4 vragen.

1. Het zat er al even aan te komen, maar dit is het begin van een recessie?

"Ja, daar lijkt het wel op. Een recessie heb je officieel pas als je 2 kwartalen een krimp hebt achter elkaar. De eerste is nu binnen."

Veel economen denken dat we nu een beetje gaan kwakkelen. Dus dat we in de buurt van de 0% gaan uitkomen, dus waarschijnlijk een beetje krimp gaan krijgen."

2. Hoe erg is dat?

"De meeste mensen merken deze crisis rechtstreeks in hun portemonnee, door de hoge inflatie. Mensen die de hoge prijzen wel kunnen betalen zullen het ook voelen."

"Het valt mij op dat je in veel analyses terughoort dat de inflatie nog lang hoog zal blijven. Niet zo extreem als de inflatie dit jaar was, geen 12 of 14 procent. Maar misschien wel een heel aantal jaar een procent of 4 of 6. Dat is ook al hoger dan we hebben gehad."

Zo komen we in een recessie terecht

3. Is er ook nog een klein beetje goed nieuws?

"Er is nog steeds een grote schaarste aan personeel, maar de scherpe randjes zijn er wel vanaf. Er zijn nog steeds meer vacatures dan werklozen. Dat was echt extreem het eerste halfjaar van dit jaar, en dat is nu iets minder extreem."

"Dat is goed nieuws omdat we nu we een recessie ingaan er nog wel steeds heel veel banen zijn. Als mensen toch hun baan zouden verliezen door deze recessie, kun je relatief snel een nieuwe baan vinden. Het beeld bij een recessie is natuurlijk een massawerkloosheid, maar dat is nu echt anders. De werkloosheid is nog steeds historisch laag."

4. Wat verwacht jij aan ontslagen in deze recessie?

"Je ziet dat bedrijven nu niet automatisch hele grote reorganisaties aankondigen. Je hoort het al wel, maar het eerste dat ondernemers nu denken is: voor dit personeel heb ik zoveel moeite gedaan, dat ga ik proberen vast te houden."

"Dat zag je in 2008 ook, dat de reorganisaties laat werden aangekondigd, in 2012 en 2013. En toen kwam ook de klap op de huizenmarkt. We kregen dus in 2008 een dip en toen in 2012 en 2013 nog een keer. Wat je nu opnieuw zult zien is dat bedrijven het personeel vast willen houden en het willen uitzingen."