Een derde (35 procent) geeft dit jaar minder of geen geld uit aan het Sinterklaasfeest vanwege de gestegen prijzen. Het gaat om mensen die het feest jaarlijks vieren met cadeautjes en lekkernijen. "Blut is blut, dus valt er nu weinig te vieren."

Dat blijkt uit het feestdagenonderzoek van EenVandaag. Er zijn grote verschillen tussen inkomensgroepen: van de hogere inkomens bezuinigt 17 procent dit jaar op Sinterklaas, bij de middeninkomens gaat het om 33 procent. Van de ondervraagden met een lager inkomen geeft maar liefst de helft (48 procent) minder uit. Eén op de acht moet het feest dit jaar zelfs noodgedwongen overslaan.

Kringloopwinkel en kleinere cadeaus

Van alle deelnemers die regelmatig Sinterklaas vieren geeft 29 procent dit jaar minder geld uit dan normaal. Bij lagere inkomens geldt dit voor 35 procent. Omdat het dagelijks leven een stuk duurder is geworden, maken ze praktische keuzes met het geld dat ze overhouden. Ze kiezen voor kleinere cadeaus of letten extra goed op aanbiedingen.

En de kringloopwinkel en Marktplaats zijn dit jaar opvallend populair. "Alles komt van de kringloopwinkel. Boeken halen we uit de ruilkast. Dat is nog duurzaam ook", zegt iemand.

Sinterklaas uitgaven in crisistijd

Praktische presentjes

Sommige ouders laten hun kinderen wat minder vaak hun schoen zetten. Anderen stoppen ook praktische cadeaus, zoals bijvoorbeeld kleding, in de zak van Sinterklaas. Dat vinden ze doorgaans te grote uitgaven, maar met de feestdagen kan het er wel af. "In plaats van speelgoed geven wij onze kinderen nu een paar goede nieuwe schoenen. Ook een grote chocoladeletter en wat kleine schoencadeautjes", vertelt een ouder.

Maar of het nu grote, kleine of praktische cadeaus zijn, voor de kinderen maken ze er sowieso een feestje van, zeggen veel ouders en grootouders.

Bekijk ook Lage inkomens het meest de dupe van stijgende voedselprijzen, hoogleraar is bang dat zij ongezonder gaan eten

Geen pakjesavond

Maar niet voor iedereen die graag Sinterklaas viert wordt het dit jaar een heerlijk avondje. Voor 6 procent geldt dat ze het feest dit jaar overslaan. Bij de deelnemers met een lager inkomen gaat het om één op de acht (13 procent).

Bij deze groep gaat al het geld op aan eerste levensbehoeften, zoals boodschappen en de energierekening. En dan worden de feestdagen opeens een probleem, in plaats van iets leuks. "Als we de verwarming al niet kunnen betalen, hoe moeten we dan geld uitgeven aan cadeaus? Dit doet echt pijn", vertelt iemand.

Bekijk ook Slecht voor je gezondheid en je relaties: zo kan financiële stress voor ernstige problemen zorgen

Frustratie bij ouders

Veel ouders die de eindjes aan elkaar moeten knopen worstelen met de situatie. Ze vinden het erg frustrerend dat ze hun kinderen niets kunnen geven. "Ik wil zo graag iets doen voor mijn dochter, maar het lukt gewoon niet. Het is de gasrekening betalen of sinterklaascadeautjes", zegt een moeder.

Sommigen denken erover om de vaste lasten wat later te betalen om nu iets te kunnen geven. Iemand schrijft daarover: "Ik gun ze een beetje feest, dan maar wat bijkomende schulden."