De Amerikaanse economie lijdt onder de hoge inflatie en krimpt opnieuw, maar volgens president Biden is er nog geen sprake van een recessie. CNN volgt hem, terwijl Fox News al wel spreekt van een recessie. Volgens experts ligt de waarheid in het midden.

Voor het tweede kwartaal op rij is de Amerikaanse economie gekrompen, dit keer met 0.9 procent. Maar over of er ook gesproken kan worden van een recessie, zijn de meningen in Amerika verdeeld.

Ezelsbruggetje

Veel mensen hebben in hun economieboek geleerd dat twee kwartalen krimp achter elkaar recessie betekent. Maar zo eenvoudig is het niet, zegt ING-econoom Bert Colijn.

"Die twee kwartalen krimp, dat is eigenlijk het ezelsbruggetje dat voor het gemak gebruik wordt. Maar eigenlijk zie je dat de definitie van recessie niet super goed bepaald is."

Ruimte voor discussie

Fox News verwijt andere media in de VS dat zij proberen president Biden te beschermen door de huidige situatie nog niet als recessie te omschrijven. Ook Roelof Salomons, hoogleraar beleggingstheorie en vermogensbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen ziet ruimte voor discussie.

Volgens Salomons is er technisch sprake is van een recessie, maar hij komt met een kanttekening. "De officiële definitie in de VS wordt eigenlijk alleen bepaald door het statistiekbureau National Bureau of Economic Research (NBER). Die bepaald uiteindelijk of er echt een recessie is geweest, maar dat weet je pas een jaar later."

'Club oude grijze economen'

Colijn heeft zelf jaren geleden stage gelopen bij deze NBER en hij omschrijft deze mensen als een 'club oude grijze economen'.

Deze economen kijken niet alleen naar de economische krimp, maar ook naar allerlei andere factoren, zoals de arbeidsmarkt. "Zij zullen nu bij elkaar komen om te bespreken over dit écht een recessie is."

'It's the economy, stupid'

Volgens Paul Verhagen, Amerika-expert verbonden aan het HCSS, is de stagnerende Amerikaanse economie een groot punt van zorg voor president Biden en de Democraten. Hij refereert daarbij naar de bekende uitspraak van Bill Clinton: "It's the economy, stupid". "Veel Amerikanen hebben het gevoel dat het economisch slecht gaat en dat bepaalt wel heel erg het stemgedrag", vertelt hij.

In september wordt de formele aftrap van de campagne voor de midterm-verkiezingen gegeven, geen goed moment voor Biden om te verkondigen dat de economie in slechte staat is. "Dan wil je het woord recessie inderdaad niet in de mond nemen", zegt Verhagen. "Dan wil je het kunnen hebben over 'temporary slowdown' of 'transitory inflation'."

'Technisch een recessie'

Volgens Colijn is er technisch wel degelijk sprake van een recessie. Toch denkt hij dat de NBER de huidige stand van de Amerikaanse economie nog niet beoordeeld als een recessie.

"Dit lijkt meer een soort schijnbeweging voorafgaand aan een economie die toch wel degelijk in recessie zou kunnen belanden."

Voer voor de verkiezingen

Ook Salomons zegt dat het inderdaad nog niet aanvoelt als een recessie. Maar hij zegt ook dat het wel degelijk zo is. "In reële termen, dus gecorrigeerd voor inflatie, heb je nu twee kwartalen op rij al negatieve groei."

Net zoals politici en media in Amerika, zijn dus ook de economen het er niet helemaal over eens of je de huidige situatie in de VS moet omschrijven als een recessie. Maar over het toekomstbeeld denken de experts wel hetzelfde: de kans is groot dat de Amerikaans economie in recessie belandt en dat dit thema de komende verkiezingen zal beheersen.