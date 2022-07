Jarenlang was de woningmarkt oververhit. Huizenzoekers moesten flink overbieden om een woning te bemachtigen. Maar nu staan er steeds meer woningen te koop en neemt het aantal bezichtigingen en biedingen af. De vraag is of dit het kantelpunt is.

Het lijkt iets te vroeg om dat te kunnen zeggen.

Minder overbieden

Makelaar Remmie Cornelissen ziet wel grote veranderingen op de woningmarkt. Hij werkt in Utrecht en merkt dat de markt hard afkoelt. "Vorig jaar werd nog wel eens overboden met een ton. Je ziet dat de laatste tijd echt minder worden."

"Er zijn minder bezichtigingen en gemiddeld gezien staan huizen langer te koop", legt Cornelissen uit. Of er echt sprake is van een kantelpunt, vindt hij lastig te zeggen. "We zien nog geen prijzen dalen, we zien vooral een afkoeling van de markt en een duidelijke verandering ten opzichte van een paar maanden geleden."

Stijgende rente

Cornelissen denkt dat het ermee te maken heeft dat de consument kritischer is geworden. Maar volgens econoom Nic Vrieselaar is er meer aan de hand.

"Er is inderdaad veel meer woningaanbod vergeleken met vorig jaar", zegt econoom Vrieselaar. "Maar doordat de hypotheekrente is gestegen kunnen mensen veel minder lenen en minder overbieden."

Dure huizen

Hoewel die hypotheekrente nu lijkt te gaan dalen, wordt er door de enorme stijging op het moment veel minder gekocht. "Huizen blijven heel erg duur. Door de gestegen rente kan je 10 procent minder lenen dan een halfjaar geleden en zijn je maandlasten hoger. Met die rente zijn huizen 25 procent duurder geworden."

Misschien dat het dan over een tijdje eindelijk mogelijk is om als starter wel een huis te bemachtigen? "Het is moeilijk te zeggen", geeft Vrieselaar toe. "Het kan zijn dat de krankzinnige prijsstijgingen voorbij zijn, maar dat betekent niet dat het de andere kant op gaat. We weten het nog niet."

Zeker doen

"Voor starters is het natuurlijk rampzalig wat er afgelopen halfjaar is gebeurd", zegt de econoom. "Maar uiteindelijk is de vraag: wat past bij je financiële situatie? Want het is nog maar de vraag hoe snel de huizenprijzen gaan dalen. De vorige keer duurde dat 6 jaar. Dus zie je als starter een mooi huis, denk je dat je er lang in kan wonen en dat het betaalbaar is? Zeker doen."

Vrieselaar verwacht dat de huizenmarkt stagneert. "Er wordt een milde recessie verwacht en de economie krimpt. Maar een voordeel voor de woningmarkt is dat er geen hogere werkloosheid wordt verwacht. Mensen hebben een baan, dus kunnen in principe huizen blijven kopen."