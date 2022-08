Mensen die scheiden komen in de problemen op de woningmarkt, omdat ze in hun eentje geen betaalbaar huis kunnen vinden. Maickel van den Burg bedacht daarom een speciaal hotel voor hen, maar kan de vraag amper aan. "Er is gewoon geen andere oplossing."

Maickel van den Burg zag het met zijn eigen ogen. Nadat zijn ouders uit elkaar gingen, kwam zijn vader op straat te staan. Maar hij kon geen woonruimte vinden. Zo ontstond bij Van den Burg het idee van 'divorce housing': een hotel waar mensen na een echtscheiding terechtkunnen.

Enorme krapte

Inmiddels heeft Van den Burg vestingen in zeven verschillende steden en kan hij de aanvragen nauwelijks aan. "De krapte is echt enorm. We bieden nu aan 600 mensen onderdak, maar aan het eind van het jaar tikken we al de 800 aan."

Dat is 'ergens mooi', zegt hij. "Maar het is ook dubbel. Want het is schrijnend dat de nood zo hoog is onder deze groep. Als je in echtscheiding ligt, kun je nergens heen in deze woningmarkt."

Geen kant uit

Een van de bewoners in het scheidingshotel van Van den Burg is Petra (64). Zij woont sinds een paar weken in de vestiging in Katwijk. Voorheen was dat een bejaardentehuis. Na haar scheiding kon ze geen kant uit en ze was dan ook erg blij dat ze ergens terecht kon.

"Ik moest mijn huis uit en als alleenstaande ben je dan afgeschreven. Kopen is voor mij niet te doen en de huurprijzen zijn veel te hoog voor één inkomen. Het is een kleine ruimte van 20 vierkante meter maar ik heb hier alles wat ik nodig heb."

Wel goede baan, geen woning

Het zijn verhalen die Van den Burg dagelijks hoort. Wat hem vooral opvalt is dat de groep die bij hem aanklopt zo breed is.

"Het grootste gedeelte van de mensen die hier wonen heeft een modaal inkomen. Wel een goede baan, maar geen woning", zegt de voormalig projectontwikkelaar.

Tussen wal en schip

Zijn bewoners vallen vaak tussen wal en schip, omdat ze net geen recht hebben op allerlei regelingen. "Ze krijgen geen toeslagen, geen urgentieverklaring, helemaal niks", schetst Van den Burg het probleem. "Het zijn bovendien vaak mensen die niet gewend zijn om hulp te vragen."

Hij vindt dat er te weinig aandacht voor het probleem is. "Meestal is er sprake van een hele nare voorgeschiedenis, voordat ze in het scheidingshotel terecht komen", zegt hij.

'Slapen op hun werk'

"Na een echtscheiding blijven exen eerst nog een jaar of zelfs langer bij elkaar wonen. Dat leidt tot allerlei stress en ellende. Ook voor de kinderen. Daarna gaat de vader meestal bij vrienden op de bank slapen, maar dat houdt ook een keer op, natuurlijk."

"Ik ken zelfs verhalen van mannen die stiekem op hun werk slapen, zonder dat de baas het weet. Of ze slapen al weken in hun auto op een parkeerplaats", zegt Van den Burg.

'De overheid faalt'

"Laatst vertelde een man tegen mij dat hij een extra grote auto had gekocht om in te wonen. Dat verzin je toch niet?" Alhoewel hij blij is dat zijn concept zo'n succes is, toont het volgens Van den Burg vooral dat de woningmarkt niet functioneert.

"Ik vind wat ik doe eigenlijk een taak van de overheid, maar die faalt hier", zegt hij. "Er staan zoveel kantoorgebouwen, woonboerderijen en bejaardentehuizen leeg, waarom doet de gemeente daar niks mee?" Het probleem ziet Van den Burg bovendien alsmaar groter worden. "Ik vind dit niet kunnen in een beschaafd land als Nederland."

Geen snel vertrek

Petra is al in ieder geval blij dat ze even rust aan haar hoofd heeft. Ze is voorlopig niet van plan om te vertrekken uit het scheidingshotel in Katwijk.

"Ik blijf hier nog wel even, ook al zou ik best iets voor mezelf willen. Maar waar moet ik in vredesnaam heen?", vraagt ze zich af. "Het is lastig om nu verder in de toekomst te kijken."