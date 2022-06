Er werd al een tijd met het idee gespeeld, maar vandaag was het zover. Onder het credo 'wonen eerst' kondigde het kabinet een nieuwe aanpak tegen dakloosheid aan. Daklozen moeten eerst een huis krijgen, om vanuit daar hun leven verder op te kunnen pakken.

Op dit moment worden daklozen vooral geholpen in wisselende opvanglocaties. Maar staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn wil hier verandering in brengen. "In plaats van op een stretcher te slapen en van opvang naar opvang te gaan, is het veel beter om meteen een plek te hebben en van daaruit te herstellen."

Een huisvestingsprobleem

Directeur Esmé Wiegman van branchevereniging Valente is blij met de koerswijziging van het kabinet. Ze is opgelucht dat dakloosheid niet langer wordt afgedaan als een probleem van een ingewikkelde groep mensen. Maar dat door overheid het nu behandelt als een huisvestingsprobleem.

"Dit is een complete paradigmaverschuiving", vertelt ze. Ze benadrukt dat een vaste eigen woning de beste basis om ook andere problemen het lijf te bieden. "Het begint met een huis."

'Stap in de goede richting'

Wiegman zegt dat het uniek is dat het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie Sociale Zaken de handen ineenslaan om het vraagstuk aan de pakken. "Het is goed dat op al deze drie domeinen echt werk gemaakt wordt van de problemen die er zijn."

Ook stadsgeograaf en schrijver Cody Hochstenbach is positief over de nieuwe kabinetsplannen. Hij spreekt van een belangrijke en nieuwe stap in de aanpak van dakloosheid. Wel benadrukt hij dat de plannen nog concreet gemaakt moeten worden.

'Woningtekort is grote uitdaging'

Ondanks het optimisme is er nog een hoop om over na te denken. De plannen van het kabinet lijken namelijk lastig te verenigen met de overbelaste woningmarkt. Er is een groeiend tekort aan sociale huurhuizen. De vraag rijst daarom of het realistisch is om extra woningen vrij te maken voor daklozen nu woonruimte zo schaars is.

"Daar ligt inderdaad een enorme uitdaging", zegt Wiegman.

Verschillende mogelijkheden

Maar er zijn volgens Wiegman meerdere mogelijkheden als het aankomt op de woningmarkt. "Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een huis te delen, of aan het fiscaal voordelig maken dat jongeren thuis blijven wonen."

Ook benadrukt ze dat het belangrijk is om de uitbreiding van de sociale huisvesting te stimuleren. "Daar is de afgelopen jaren onvoldoende aandacht voor geweest", zegt Wiegman.

Voorkomen dat mensen in de problemen raken

Wiegman vindt ook dat preventie meer aandacht moet krijgen. "Het is nog veel beter om te voorkomen dat mensen in de problemen raken en hun huis kwijtraken. Dan gaat het er dus om dat problemen vroeg worden gesignaleerd en dat er goed wordt gelet op bestaanszekerheid."

Het is volgens haar belangrijk dat er een duidelijk preventieplan wordt opgenomen in de aanpak van het kabinet. "Als je al direct met het ministerie van Sociale Zaken goede afspraken maakt om te voorzien in bestaanszekerheid, dan denk ik dat je een goede move maakt."