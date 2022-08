Gemeenten moeten dit najaar in totaal 20.000 woningen hebben voor statushouders. In Castricum zoeken ze de oplossing in flexwoningen. "Ideaal is het niet, maar buiten op straat liggen is al helemaal niet ideaal", zegt raadslid Gerrit Krouwel.

Als meer statushouders doorstromen vanuit een azc naar een woning, komen er plekken vrij voor vluchtelingen in asielprocedure. En dan wordt er met name veel gezien in flexibele woonoplossingen, zoals in Castricum. Daar werden in 2021 aan de rand van het dorp wooncontainers geplaatst.

'Alles is beter dan in een azc'

De containers van de gemeente passen goed in het plan van het kabinet dat alle gemeenten 20.000 woningen moeten regelen voor statushouders. "Hoewel ze eigenlijk recht hebben op een sociale huurwoning, is de houding nu: alles is beter dan in een azc", zegt politiek verslaggever Marloes Lemsom.

"Tot nu toe voelden gemeenten zich vaak de brandweer die telkens de brandjes moest blussen, terwijl het gevaar niet werd ingeperkt. Maar nu helpt het voor gemeenten ook dat ze veel geld krijgen en dat er is beloofd dat er een tweede aanmeldcentrum komt."

Niet alleen statushouders

Dat het containers zijn, zie je bijna niet, zegt VVD-raadslid van de Noord-Hollandse gemeente Gerrit Krouwel. "Het is een woonruimte van 27 vierkante meter. Je kunt het containerwoning noemen, maar je ziet er niets van terug." Voor de gemeente Castricum zijn de flexwoningen een uitkomst nu de nood op de woningmarkt zo hoog is.

De gemeente heeft 48 units. "Daarvan zijn er 47 bewoond, de andere is een algemene ruimte", legt Krouwel uit. Er wonen niet alleen statushouders, maar ook starters en spoedzoekers. En dat gaat 'prima' met elkaar. "Ik denk dat er meer klachten zijn over het horecaplein dat verderop ligt, in het weekend."

'Not in my backyard komt ook hier voor'

Er is totaal geen sprake van overlast, zegt Krouwel. "We hebben wel lang moeten zoeken naar deze locatie omdat andere mensen veronderstelden dat het overlast zou opleveren", zegt het raadslid. "Het principe van 'not in my backyard' doet zich overal voor."

Mensen waren bang dat er een soort asielzoekerscentrum zou ontstaan, legt hij uit. "Maar daar is hier geen sprake van." De afspraak is dat de woningen 5 jaar op die plek blijven staan. Er gaat gebouwd worden. "Maar we gaan in Castricum wel zoeken naar andere locaties."

Geen voorrang op sociale huur

Gezinnen worden niet gehuisvest in de containers, daarvoor wordt andere woonruimte gezocht. Maar de afspraak die het college in Castricum maakte, is dat statushouders geen voorrang krijgen op sociale woonruimte. "Maar er ligt niemand onder een brug", zegt Krouwel.

De gemeente ligt door de units zelfs voor op het aantal statushouders dat gehuisvest moet worden volgens de taakstelling die het meekreeg van het Rijk. "Ideaal is het niet, maar het is 'next best'", benadrukt hij. "Dit soort woningen kun je in een hoog tempo neerzetten. De bouwtijd was enkele maanden."

Bron: EenVandaag De flexibele woonruimtes in Castricum

'Het kan zomaar een paar jaar duren'

De statushouders kunnen de komende jaren nog blijven in hun flexwoning, want een woning vinden zal niet eenvoudig zijn. "Dat kan zomaar een paar jaar duren in Castricum", zegt Krouwel. "En dan is dit een tijdelijke oplossing."

Sociale woningen zijn er niet, maar de komende jaren zal er flink gebouwd worden, denkt Krouwel. "We doen ons best." Daar zijn ook afspraken over gemaakt met het nieuwe college. "Ideaal is het niet, maar buiten op straat liggen is al helemaal niet ideaal."