Het leek een goede oplossing: flexwoningen voor statushouders in Castricum. Een experiment met containerwoningen startte 2 jaar geleden. Maar er blijkt veel mis met die woningen. Bewoners slaan alarm, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Als oplossing tegen de woningnood onder statushouders zette de gemeente Castricum in 2021 in totaal 48 containerwoningen neer in de buurt van het station. Naast statushouders wonen er ook jongeren en mensen met een spoedaanvraag. Maar nu blijken de containers vol te zitten met schimmel. Ook zijn sommige lek. Bewoners klopten aan bij de verhuurder en de gemeente, maar de vochtproblemen worden maar niet verholpen.

Huis vol schimmel

Daniel Isaev is in zijn geboorteland - dat hij om veiligheidsredenen liever niet noemt - opgeleid tot advocaat. Een tijd geleden vluchtte hij naar Nederland en inmiddels heeft hij een verblijfsvergunning gekregen. Samen met zijn vrouw woont hij nu bijna 2 jaar in een van de containerhuizen in Castricum.

Ook in hun huis zit schimmel, wat je meteen ruikt op het moment dat je binnen stapt. Nu het najaar aanbreekt en het weer kouder en vochtiger wordt, vreest hij het ergste. "En we hebben het niet over zwarte stipjes die je op rubberranden vindt. Nee, het is echt van die blauwe en groene schimmel, die je op oud brood krijgt."

Bron: EenVandaag Een voorbeeld van de schimmel in de woning van Daniel

Allebei ziek geworden

De schimmel strijkt overal op neer, vertelt Daniel: op de meubels, op de vloer, op hun kleding. "Het is echt verschrikkelijk. Je ruikt het gewoon. We moeten iedere week alles met chloor schoonmaken en zelfs dan gaat het niet helemaal weg."

Daniel en zijn vrouw worden er letterlijk ziek van. "Mijn vrouw krijgt hoofdpijn", vertelt hij. Zelf heeft hij astma gekregen en zijn medisch specialist twijfelt er volgens hem niet aan dat zijn klachten door de schimmel zijn veroorzaakt. "Ik rook niet en doe elke dag aan sport. De dokter zegt dat het de schimmel moet zijn."

Nergens terecht

Als Daniel de schimmelproblemen ergens wil aankaarten wordt hij naar eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente wijst naar de verhuurder, Flexwonen NH. Die stuurt na de melding een schoonmaker naar de containerwoning. "Ik zei: ik kan zelf ook wel schoonmaken. Dit is natuurlijk niet de oplossing."

Bij het Juridisch Loket en later een advocaat zeggen ze dat ze hem niet kunnen helpen. Uiteindelijk klopt Daniel bij de Nationale Ombudsman aan. Daar verwijzen ze hem door naar de gemeente. "Toen ik tegen de Nationale Ombudsman zei dat ik daar al een klacht had ingediend, was de reactie: 'Wat jammer.' En dat was het."

Ventileren onmogelijk

Manager Viktor Rotteveel van Flexwonen NH erkent dat er klachten zijn binnengekomen, maar volgens hem heeft het verhuurbedrijf daar ook op gehandeld. "Eerder dit jaar is er een externe partij langs geweest, die daar veel verstand van heeft. Om te kijken: maar waar komt die schimmel nou vandaan?"

"En die partij gaf aan ons aan dat het echt te maken heeft met ventileren. Dus proberen we de huurders daarover te informeren", zegt Rotteveel. Als Daniel dat hoort, wijst hij naar het enige raam in de kamer, dat al openstaat. Dan pakt hij een schroevendraaier en toont hij hoe twee kleine ventilatieroosters nep blijken te zijn. Er zit een metalen plaatje achter. "Hoe kan ik nog meer ventileren? Je kunt niet de hele dag het raam open laten, zeker niet in de winter."

Petitie

Inmiddels krijgen de bewoners hulp van een actiegroep van vrijwilligers, die een petitie zijn gestart waarin wordt geëist dat de woonomstandigheden worden verbeterd in de containerhuizen. De Castricumse wethouder Paul Slettenhaar is zich bewust van de kritiek, maar geeft ondertussen geen krimp.

"Wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende woningen zijn. En als die er niet zijn, dat we daar andere oplossingen voor moeten vinden. We kunnen mensen niet op staat laten slapen", verdedigt de wethouder de flexwoningen. "Dus hebben wij ook dit soort oplossingen. Dat lijkt mij vrij uitlegbaar."

'Verschilt met wie je praat'

Slettenhaar zegt contact te hebben met Flexwonen NH over de containerhuizen en grijpt naar eigen zeggen ook in als dat nodig is. "Maar kijk, het verschilt met wie je spreekt. Sommige mensen zijn heel blij en tevreden, anderen zijn minder of niet tevreden. En dan proberen we daarbij te helpen. Het is niet zo dat wij niets doen."

De wethouder benadrukt dat de flexwoningen in Castricum 'ook niet de perfecte oplossing zijn voor de woningnood'. Hij zou ook liever kwalitatief betere huizen aanbieden: "Maar wat je niet hebt, kun je ook niet uitdelen. Het is gewoon een schaarsteprobleem."

Geduld is op

Daniel snapt dat er op dit moment een grote woningnood is. "We zijn ook heel dankbaar dat we een dak boven ons hoofd hebben", benadrukt hij. Maar na 2 jaar raakt zijn geduld wel een beetje op. Het stel wil graag verder met hun leven, een bestaan in Nederland opbouwen en onderdeel zijn van de maatschappij.

Maar door de aanhoudende problemen in hun woning wordt dat steeds lastiger, merken ze, ook mentaal: "Het is moeilijk", zucht Daniel.