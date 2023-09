Op het eerste gezicht woont Ayda met haar vier huisgenoten in een klassiek Utrechts studentenhuis. Maar als je iets langer kijkt, zie je meteen dat het huis al jarenlang niet goed onderhouden is. En dat levert gevaarlijke situaties op.

Op de wc zijn lekkages en schimmel te zien, verderop zit de trapleuning los. Een ruit is kapot gewaaid en niet goed gerepareerd, waardoor er nog steeds een permanent gat in zit. Op de bovenverdieping is de vloer verrot, en ook de kozijnen zijn rot. Hoe langer je in het huis rondkijkt, hoe meer gebreken je ziet.

Geen centrale verwarming

"Ik ben af en toe wel eens bang dat het plafond naar beneden komt", zegt Ayda over de situatie op bijvoorbeeld het toilet. "Vanwege de lekkage hangt het plafond door, het is helemaal niet zo sterk." En niet alleen optisch zijn er problemen met haar huis, ook onzichtbaar is er veel mis.

Op eigen kosten huurde Ayda een onafhankelijke inspecteur in die concludeerde dat de 40 jaar oude cv-ketel veel gebreken vertoont, waardoor de energierekening hard oploopt. Of, erger nog, afgelopen winter deed de centrale verwarming het helemaal niet en moesten de bewoners zich maar warm houden met elektrische kacheltjes.

Servicekosten

Ook vindt de inspecteur een gaslek, door een beknelde gasleiding en blijkt een kapotte badgeiser te veel giftige koolstofmonoxide uit te stoten. "Het toestel is in verband met de veiligheid nu uitgeschakeld en bewoners zijn geïnstrueerd om deze absoluut niet te gebruiken", zo schreef de inspecteur.

Ayda en haar medebewoners hebben de huisbaas al veel mails gestuurd en gevraagd om de problemen op te lossen. Maar alle pogingen ten spijt, geeft hij in veel gevallen geen gehoor aan hun klachten. "Hij wil wel de servicekosten met 120 euro per persoon verhogen, maar we krijgen er helemaal geen service voor terug."

Huurteam Utrecht ziet veel misstanden

Het Huurteam Utrecht wordt door de gemeente ingezet om dit soort misstanden in de verhuurdersmarkt aan te pakken. Verhuurders hebben wettelijk de verplichting om hun huis te voorzien van groot onderhoud, maar doen dat lang niet allemaal, zegt Tom Scholten van het Huurteam. En dus is er een hoop werk.

"In 2022 hebben wij hier in Utrecht 715 woningen bezocht. Bij 646 woningen constateerden we misstanden. En meer dan 400 zaken hebben we voorgedragen aan de Huurcommissie, die moet beoordelen wie er gelijk heeft."

Waarom huurders aankloppen

Huurders kloppen om verschillende redenen bij het team aan. "Bijvoorbeeld als ze denken een te hoge huur betalen of als de woning achterstallig onderhoud heeft. Ook kunnen zij ons inschakelen bij te hoge servicekosten, als hun woning slecht is geïsoleerd of bijvoorbeeld een oude cv-installatie heeft." Volgens Scholten gaat het om meldingen over de kwaliteit van de woning in verhouding tot de huurprijs.

Meldt een huurder zich, dan komt het team langs voor een inspectie. "We nemen standaard de maten van de woning op en alle andere relevante zaken voor het WoonWaarderingsSysteem van de Huurcommissie. Daarnaast letten wij altijd op onderhoudsgebreken", vertelt Scholten. "Lekkages zijn gebreken, maar ook een trap zonder leuning of een badkamer zonder afzuiging. Daar letten we dus extra op." Zijn er gebreken, dan kan de Huurcommissie dus uiteindelijk bepalen of iemand te veel huur betaalt.

Bron: EenVandaag Tom Scholten van het Huurteam loopt samen met Ayda haar huis door

Relatie met de verhuurder

Het Huurteam merkt dat huurders niet zomaar aankloppen, maar dit pas doen als er al langer klachten zijn. "Als de verhuurder bijvoorbeeld meerdere keren weigert een lekkage op te lossen, of ineens een gigantische afrekening van servicekosten stuurt terwijl die nooit eerder is ontvangen." Volgens Scholten is één van de redenen hiervoor dat huurders de relatie met hun verhuurder niet op het spel willen zetten.

Daarom is hij ook blij met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten. "Door tijdelijke contracten durven huurders niet naar de Huurcommissie te stappen, omdat ze dan zonder pardon na 1 of 2 jaar uit hun huis gezet kunnen worden. Dan durf je dus gewoon niet te klagen. Want je weet hoe moeilijk het is om weer iets nieuws te vinden in deze krappe markt."

Misbruik van de krapte

Scholten ziet dat huurders door de krapte op de woningmarkt klem komen te zitten. Daarom nemen ze soms genoegen met een huis dat eigenlijk niet aan de eisen voldoet. "Het gaat niet op voor alle huiseigenaren, maar sommige verhuurders maken wel echt misbruik van de krapte op de huizenmarkt. Veel verhuurders vragen te veel geld voor te kleine woningen. Op die manier maken ze huurders het leven zuur."

Hij ziet ook dat verhuurders soms illegaal de huurprijzen verhogen door bijvoorbeeld de servicekosten fors te verhogen. Als het nodig is brengt Scholten de zaak naar de Huurcommissie. Maar liever wil hij onderhandelen zodat de huurder en de verhuurder er samen uit komen. "Dat is dan toch voor iedereen het beste."

'Woningmarkt te onzeker'

Ook Ayda klopte aan bij het Huurteam: "Ik ben heel blij dat het Huurteam bestaat. Er komen zoveel aspecten bij kijken die je niet alleen met de Huurcommissie kan behandelen. Dan heb je een advocaat nodig, en dat kost heel veel geld." En weg kan ze nog niet. "Ja, ik zit klem", geeft Ayda toe.

"Vrienden van mij hebben een studio die net zo groot is als mijn kamer en betalen daar het dubbele voor", vertelt ze. "De huidige woningmarkt is te onzeker. Voor sociale huur moet ik nog 12 jaar wachten. Op andere plekken betaal ik de helft van mijn salaris als huur. Het is te duur." Ze hoopt ook dat ze er nog een tijdje kan blijven wonen, als de problemen worden opgelost.

Nieuwe wet moet uitkomst bieden

Ook voor Scholten van het Huurteam is duidelijk dat het studentenhuis van Ayda veel gebreken vertoont. De verhuurder houdt zich niet aan de wettelijke onderhoudsverplichting, zegt hij.

Toch lukt het huurders vanwege bureaucratische regels en moeilijke bewijslast niet altijd om hun gelijk te halen. Ook Scholten vindt dat soms frustrerend, maar hij heeft hoop. "Er is sinds 1 juli een nieuwe wet: de Wet goed verhuurderschap. Daardoor hebben gemeenten nu meer mogelijkheden om in te grijpen wanneer verhuurders zich niet aan de regels houden. Hopelijk maken gemeenten hier gebruik van en gaan ze nu echt handhaven."