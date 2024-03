E-bikes: in de stad kunnen ze voor een hoop overlast en gevaarlijke situaties zorgen. Daar willen ze in Amsterdam iets aan doen, met behulp van de uitvinding van Paul Timmer. Die zorgt er namelijk voor dat de fietsen worden afgeremd.

Ingenieur Paul Timmer heeft iets bedacht waarmee elektrische fietsen op afstand afgeremd kunnen worden als ze op een gevaarlijke plek afkomen. Bij bijvoorbeeld scholen of wergwerkzaamheden moeten zo gevaarlijke situaties worden voorkomen. "Het zou mooi zijn als alle e-bikes dit apparaat krijgen."

'Levensgevaarlijk'

Voor de ontwikkeling van zijn uitvinding werkte Timmer met zijn stichting Townmaking nauw samen met de gemeente Amsterdam. Wethouder Melanie van der Horst ziet de overlast van e-bikes - en dan vooral fatbikes in de stad - flink toenemen. "Bijna de helft van de e-bikes in de stad is opgevoerd, we hebben snelheden gemeten tot 60 kilometer per uur. Dat is levensgevaarlijk, niet alleen voor de berijders, maar ook voor andere deelnemers aan het verkeer."

E-bikes mogen officieel 25 kilometer per uur rijden. Volgens fietsfan Timmer is dat in veel gevallen een prima snelheid, maar er zijn plekken waar de snelheidsverschillen tussen de e-bikegebruikers en gewone fietsen te groot zijn, dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Trapondersteuning weggenomen

"We hebben een digitaal kaartensysteem ontwikkeld waarin gemeentes zones kunnen aangeven die zij risicovol vinden. Als je zo'n zone in fietst met je e-bike krijg je eerst een waarschuwing in een app. Als je dan niet genoeg snelheid mindert, kunnen we de trapondersteuning wegnemen, dan rem je van zelf af."

"Het voelt niet heftig op de fiets, hoor", legt de uitvinder uit. "Het is alsof je batterij op is. We gaan niet remmen of terugschakelen. Dat is veel te gevaarlijk op een tweewieler."

Voordelen voor de fietser

Volgens Timmer hoeven mensen niet bang te zijn dat ze nergens meer door kunnen fietsen. "Het systeem werkt alleen op specifieke locaties, een agent kan voor 1 uur een zone aanmaken als er een ongeluk is gebeurd, bijvoorbeeld." Op die manier kan de agent ervoor zorgen dat de situatie minder gevaarlijk wordt.

En er zijn ook voordelen voor de fietser. "We kunnen in de toekomst ook stoplichten op groen gaan zetten als je aan komt fietsen. En je kan je fiets volgen als die gestolen is."

Test door wethouder

Wethouder van der Horst was vorige week een van de eerste testpersonen van het nieuwe systeem en zij is erg enthousiast. "Eerst word je gewaarschuwd op een schermpje. Daarna is het een gekke gewaarwording, de trapondersteuning valt weg, dus je moet ineens veel harder trappen om dezelfde snelheid vast te houden. Dat werkt wel."

Naast Amsterdam wordt het systeem de komende maanden uitgebreid getest in vijf andere Europese steden. Timmer hoopt dat het uiteindelijk verplicht op alle e-bikes geïnstalleerd is.