Gunstige belastingregels voor expats zorgen ervoor dat ons land een populaire vestigingsplek is geworden, merkt ook de Brabantse makelaar Debbie Mels. "Van de 30 tot 40 aanvragen, zijn er twee Nederlandstalig, de rest allemaal Engels."

De woningmarkt rond Eindhoven, waar de kennisindustrie zich concentreert, draait volop, schetst makelaar Mels. "Een bedrijf als ASML neemt 500 nieuwe mensen per maand aan", vertelt ze. "En die moeten allemaal ergens wonen".

30%-regeling

Het gaat vaak om mensen die gebruik kunnen maken van de zogenoemde 30%-regeling, ook wel de 'expatregeling' genoemd. Die houdt in dat deze werknemers geen belasting hoeven te betalen over 30 procent van hun salaris de eerste vijf jaar dat ze hier zijn.

Vereist daarvoor is dat ze een speciale deskundigheid hebben en vanaf 56.000 euro bruto per jaar verdienen, of minder wanneer ze onder de 30 jaar zijn en in bezit van een erkende master-titel aan een universiteit.

'Bedrijf op inrichten'

Een jaar of tien geleden zag ze voornamelijk mensen uit China en Taiwan. "Nu met name India en Zuid-Europa." Mels, ook voorzitter van de NVM in de brainport regio, richt zich met haar kantoor op expats, vertelt ze. "We zien een ander soort markt, daar moet je je bedrijf op inrichten", vertelt ze.

"Standaard vraag is of het eventueel verhuurd mag worden", vertelt ze. Dat voor het geval ze terug moeten naar het land van herkomst. Ze kopen overigens niet voor korte termijn. "Ik merk geen verschil tussen de woonduur van een Nederlands stel en een stel uit India."

Huis met een puntdak

Wat er veel wordt gebouwd zijn gestapelde woningen in Eindhoven, zegt Mels. "Maar dat is juist niet waar de woningzoeker naar op zoek is", vertelt ze. "Ze willen een huis met een puntdak en een tuin, ook de expats. Ze komen niet hier wonen om met twee kinderen naar een appartement te gaan."

De 'internationals', zoals Mels ze noemt, zijn geïnteresseerd in een bepaald type woning. "Ze willen een woning met een hoog energielabel, nieuwe huizen, die klaar zijn en weinig aan hoeft te gebeuren", vertelt ze. "Expats hebben geen netwerk aan aannemers, keukenleverancier of hoveniers."

Overbieden in hoger prijssegment

Makelaarsvereniging NVM meldde onlangs dat de krapte op de woningmarkt weer is toegenomen. Ook wordt er weer vaker overboden. "Voor de starters is er vrij weinig concurrentie", zegt Mels. "Met name in het prijssegment tussen de categorie tussen de 5 ton en 7,5 ton daar is het lastiger."

De groep heeft de financiële middelen, zegt de ze. "Zeker als ze met z'n tweeën hierheen komen en allebei werken, dan besparen ze 30 procent 5 jaar lang." Dat geld gebruiken ze vaak om te overbieden. "Dat moet ik wel zeggen."

'Hebben input nodig'

Dat de Nederlandse overheid veel expats trek door de gunstige regeling, bleek vandaag nog eens uit onderzoek van het EU Tax Observatory. Zij becijferden dat ruim 90.000 personen gebruik maken van de 30%-regeling. De regeling kost de belastingbetaler 1,1 miljard euro. NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt kondigde aan iets aan de regeling te willen doen.

Maar, werpt Mels tegen, "we hebben de input van deze kennismigranten echt heel hard nodig." In 2021 werd de regeling ingeperkt van 8 jaar na 5 jaar financieel voordeel. "Je zou iets met de termijn kunnen doen", zegt ze. "Maar om hem helemaal weg te halen, daar ben ik geen voorstander van."