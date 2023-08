Bonaire is een populaire vakantiebestemming voor Nederlanders. Maar het eiland is tegelijkertijd de gemeente van ons land die het meest bedreigd wordt door klimaatverandering. Boer Onnie Emerenciana merkt de gevolgen daarvan nu al op zijn land.

De boer stuurde in mei samen met andere inwoners van Bonaire en Greenpeace een sommatiebrief naar premier Mark Rutte. In die brief eisten ze dat de regering Bonaire moet beschermen tegen klimaatverandering.

Alles door elkaar

Onnie verruilde 2 jaar geleden zijn baan als leerplichtambtenaar voor het boerenbestaan. Hij nam de boerderij van zijn vader over, die het bedrijf weer van diens moeder had overgenomen. "Ik dacht: mijn ouders en mijn voorouders hebben altijd van deze boerderij geleefd, waarom zou ik dat niet doen?"

Maar boeren op Bonaire is niet makkelijk en wordt steeds lastiger, merkt Onnie. Dat heeft alles te maken met klimaatverandering: "Vroeger wist je precies wanneer de regentijd aanbrak en wanneer het hard ging waaien. Maar dat loopt nu allemaal anders."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Bekijk hier de tv-reportage.

Continu water geven

De boer wijst naar zijn Moringa-boompjes, die bekend staan om de hoge voedingswaarde van de bladeren en vruchten. "Die hebben het moeilijk door de hitte, waardoor ik eigenlijk nog niet kan oogsten. Ze moeten eerst groter worden."

Ook de tomaten-, komkommer-, courgette- en spinazieplanten moet hij goed in de gaten houden. Die overleven alleen als ze continu water krijgen.

Dam kapot

Vroeger regende het elke 3 maanden, vertelt Onnie. "Nu regent het soms in een half jaar niet. Of het regent juist heel hard, ook dat is een probleem."

Vorig jaar november ging het mis. Door extreme regenval stortte een dam in op zijn terrein. Veel werd toen vernietigd. "Boer zijn is kostbaar, zeker als je al je materiaal nieuw moet kopen. Alles is zo duur. Er bestaat op Bonaire niet zoiets als subsidie voor boeren, dus je moet alles zelf betalen."

Klimaatzaak

De Nederlandse overheid zou moeten betalen, vindt Onnie. Daarom stuurde hij samen met andere Bonairianen en Greenpeace een sommatiebrief naar de Nederlandse regering.

"Het is van belang dat Nederland, in samenspraak met Bonaireanen, zorgt dat er een passend plan komt voor Bonaire." Daar is onderzoek voor nodig op het eiland zelf, er moet gekeken worden wat de Bonaireanen nodig hebben, vindt de boer.

Hulp van Nederland

Onnie hoopt dat Nederland meer gaat doen aan de achterstand waar het Caribisch deel van het Koninkrijk op verschillende vlakken nog altijd mee kampt. Bijvoorbeeld door het stimuleren van tuinbouw, zodat het mogelijk wordt om meer eigen voedsel te verbouwen, zodat ze minder afhankelijk zijn van dure importproducten.

"Daarin moet geïnvesteerd worden, maar daar hebben wij zelf het geld niet voor. Wij zijn als gemeente onderdeel van Nederland, dus ik vind dat Nederland ons daar best mee mag helpen", zegt Onnie. Actie ondernemen is wat hem betreft de volgende stap na de excuses van koning Willem-Alexander, begin juli.