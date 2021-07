Het makelen in deze overspannen woningmarkt is geen pretje, vindt makelaar Juliëtte van Anken. "Er zijn te weinig huizen en te veel makelaars." Maar worden makelaars in deze tijd dan niet slapend rijk? "Dat is zeker niet zo."

Het raam van de makelaardij van Juliëtte Van Anken-van der Reep in Nijmegen hangt vol met advertenties van koopwoningen. Maar even langslopen en kijken wat er voor je tussen zit, is er niet bij. "Allemaal verkocht", vertelt Juliëtte.

Nijmegen op 3 qua woningnood

Nijmegen heeft de bedenkelijke eer om na Amsterdam en Utrecht op plek 3 te staan in de landelijke lijst van steden met de grootste woningnood. Alles wordt uit de kast getrokken om die nood op te heffen; de komende vier jaar wil de gemeente 8000 woningen en appartementen bouwen.

Maar daarmee is de roep om woningen nu niet verholpen en dus rijzen de huizenprijzen nog steeds de pan uit. "Een gemiddelde woning in een goede wijk stijgt per week zo'n duizend euro in prijs. En niet alleen de prijzen in de goede wijken stijgen, ook de woningen in mindere wijken stijgen als een gek. Op jaarbasis gaan de prijzen zo'n 15 procent omhoog. Daar is niet tegenop te sparen", verzucht Juliëtte.

Moordende concurrentie tussen makelaars

Gouden tijden voor de makelaars, zou je zeggen. Maar niets is minder waar, vertelt Juliëtte. "Je verdient pas geld bij de aan- of verkoop van een pand. En er is een tekort aan woningen. Je verdient wel iets met advies en taxaties, maar dat is niet voldoende."

Omzet maken is daar mee lastig en iedere keer moet Juliëtte maar hopen dat ze een opdracht krijgt. "Er zijn veel concurrenten. Verkopers gaan een aantal makelaars langs om te kijken wie voor hen de beste voorwaarden heeft en het beste bij hen past."

De etalage van Juliëttes makelaarskantoor laat weinig te raden over: alle huizen zijn verkocht

Kopers niet meer blij van een huis

Door de overspannen markt verdwijnt het plezier in het zoeken naar een geschikt huis, vindt de makelaar. "Ik zie mensen hier het kantoor binnenkomen met hangende schouders en het hoofd gebogen. Ze durven niet meer blij te zijn van een huis. Ze durven hun hart niet meer te laten spreken, omdat ze bang zijn weer teleurgesteld te worden en het huis weer aan hun neus voorbij gaat. Dat is zo jammer."

Ook ziet ze dat kopers snel tevreden zijn met een woning. "Er zijn geen woningen, er is niets te koop, dus als mensen een huis zien, willen ze het hebben. En dus bieden mensen op huizen waar ze op een rustige woningmarkt niet op zouden bieden."

Hulp van familie vaak nodig

Juliëtte werkt het liefst als een team samen met haar klanten. "Je wordt vrienden met de kopers en je moet luisteren en uitvinden wat ze echt willen. Wat zijn de woonwensen en wat kunnen ze financieel dragen? En zoek niet te hoog, als je weet dat je moet gaan overbieden." Maar in de huidige woningmarkt is eisen stellen lastig geworden.

De huizenprijzen rijzen nu zo de pan uit dat ze ziet dat veel kopers voor hulp aankloppen bij familie en vrienden. "In 70 procent van de transacties zie ik dat kopers het huis bemachtigen met financiële steun van, met name, familie. Vooral ouders zetten de overwaarde van hun eigen huis in om hun kinderen financieel een steuntje in de rug te geven voor de aankoop van een woning. Ik vind het wel erg dat dat nodig is om kans te maken op een woning."

Laat je niet gek maken door de markt

Van Anken waarschuwt wel voor de gekte. "De beste koop is een huis waar je langer blijft wonen. Als je nu als jongere een duur appartement voor jezelf koopt, waar je over 3 tot 5 jaar weer uit gaat, dan is de vraag of je er wel verstandig aan doet de aankoop nu te doen. Dan koop je nu een heel duur iets, en het kan zijn dat de markt over een aantal jaar inzakt. Dan ben je duur uit met je aankoop."

Ze adviseert kopers dan ook vooral een makelaar in de arm te nemen. "Die adviseert je, kent de markt, weet wat een redelijk bod is en kan je sneller op woningen wijzen dan een eigen speurtocht op Funda. Bezichtigingen via een makelaar zijn ook vaak sneller te regelen dan op eigen initiatief."

