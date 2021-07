Een betaalbare woning vinden is voor starters een hele opgave. Daarom willen steeds meer mensen samen bouwen. In januari 2021 stonden er 300 zogeheten CPO's ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, in 2018 waren dat er 250.

In Nijmegen bijvoorbeeld, willen tien vrienden samen huizen bouwen, om daar samen duurzaam te kunnen wonen. "We willen een toekomst met elkaar opbouwen", zegt CPO-lid Coen van Dijk.

'Niet te betalen'

"Op de huidige woningmarkt is het onmogelijk om als starter een huis te kopen", zegt Liselotte Joore uit Nijmegen. "Het is niet te betalen." Ze besloot daarom om met haar vriendengroep, waar ook Coen onderdeel van is, op zoek te gaan naar een plek waar ze zelf kunnen bouwen.

Dat doen ze in de vorm van een CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. CPO Nimma is de naam van hun vereniging. Al zo'n 3 jaar komen de vrienden bijna wekelijks samen om hun plannen te bespreken", vertelt Liselotte.

Weer terug naar je ouders

"De huizenmarkt is zo overspannen dat ik blij ben dat ik samen met mijn vriendin Jill de huur kan delen, want alleen was het niet gelukt", zegt Coen. "Er zijn niet veel alternatieven voor particuliere huur, want de wachttijden voor sociale huur zijn zo lang dat vrienden al 13 jaar staan ingeschreven en nog steeds niks kunnen vinden."

Sommige mensen wonen daarom tijdelijk weer bij hun ouders terwijl ze al over de dertig zijn, vertelt hij. Of ze betalen bijna de helft van hun inkomen aan huur in de vrije sector. "Ik vind dat echt kwalijk. Het is een van de redenen dat onze CPO tot stand is gekomen."

Gemeenschapsgevoel

"De basis voor onze CPO is het wonen met mensen die er voor elkaar willen zijn en een toekomst met elkaar willen opbouwen", zegt Coen. Dat gemeenschapsgevoel heeft hij recentelijk nog zelf ervaren, toen de gehuurde woonboot waar hij met zijn vriendin woont plotseling zonk. "De woonboot was in slechte staat en onze huurbaas heeft te laat gehandeld. Het was heel ingrijpend om op die manier ons huis kwijt te raken."

Toch voelt Coen zich geen slachtoffer, zegt hij: "Het was een geluk bij een ongeluk dat we zo'n fantastisch sociaal netwerk om ons heen hebben, waaronder veel CPO-leden. Zij hebben ons zonder veel nadenken in huis genomen." Op dit moment leven Coen, Loes en hond Jill uit hun koffers, maar over anderhalve maand hebben ze weer een eigen appartement. "Een situatie als deze geeft de waarde aan van ons als groep. De bereidheid om elkaar te helpen is heel groot."

Lange adem

"Dit plan is een droom, onze vriendengroep wil dit al jaren", zegt Liselotte. Toch hadden ze niet kunnen voorzien hoe lang ze bezig zouden zijn met het vinden van een geschikte locatie. "We hebben ons daar een beetje op verkeken. We zijn er nu drie jaar wekelijks mee bezig en weten niet hoe lang het nog gaat duren."

Er gaat dan ook veel tijd zitten in de voorbereiding. Zo moeten ze niet alleen een geschikte locatie vinden, maar de vriendengroep moet ook nadenken over alle aspecten van hun toekomstige woningen: "We hebben dat verdeeld in subgroepjes, dus sommigen kijken naar de natuurinclusiviteit, technieken voor duurzaamheid zoals zonnepanelen of een warmtepomp of naar de financiën."

'Stip op de horizon'

Deze zomer lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen, vertelt Liselotte: "De gemeente heeft afgelopen half jaar twee kavels beschikbaar gesteld voor CPO's en wij zitten nu middenin de race om een van deze kavels." De kavels hebben een vaste prijs en de gemeente kiest op basis van de plannen welke CPO ze mag kopen. "We zijn meteen in gesprek gegaan met de architect en moeten deze zomer ons plan presenteren."

Coen vertelt dat de CPO deze periode extra druk is met het uitwerken van hun plannen: "We hebben veel afspraken, ook met de architect en onze projectbegeleider. We moeten veel beslissingen maken, zoals waar we parkeerplaatsen willen en waar woningen en hoe alles eruit moet komen te zien." Toch vindt hij het project nog steeds leuk en is hij hoopvol: "Onze CPO is een prachtige stip op de horizon, een droom die we hopelijk snel kunnen gaan verwezenlijken."