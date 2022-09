Te weinig huizen, te dure huizen, te veel concurrentie: het verhaal is bekend, de huidige markt is zeer ongunstig voor woningzoekers. Voor ruim de helft (58 procent) duurt de zoektocht zelfs al langer dan een jaar. "Nog even en ik geef het gewoon op."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 30.000 leden van het Opiniepanel. Van hen is ruim een kwart (27 procent) op zoek naar nieuwe woonruimte, maar die groep is erg pessimistisch over hun zoektocht: 86 procent heeft er weinig tot geen vertrouwen in dat ze het komend halfjaar wél een huis zullen vinden.

Moeilijk voor alleenstaanden

Veel mensen in het onderzoek geven aan dat ze in hun eentje een huis zoeken. "Maar als je alleen bent is het vrijwel onmogelijk om aan de inkomenseis van verhuurders te voldoen. Een hypotheek is al helemaal onhaalbaar, terwijl ik kan bewijzen dat ik al jaren een hoger bedrag aan huur betaal dan ik aan hypotheek zou betalen", legt een deelnemer uit.

Een ander maakt zich veel zorgen over de toekomst. "Soms denk ik, ik heb echt een wonder nodig, een lot uit de loterij. Als de wachttijden bij de sociale huur niet verbeteren weet ik niet of ik ooit andere woonruimte ga vinden. Het is echt om te huilen op dit moment."

Uitlegvideo: zo werd woningnood vroeger opgelost

Concessies doen

Ruim de helft van de ondervraagde woningzoekers (56 procent) geeft aan dat ze hun eisen al hebben bijgesteld tijdens de zoektocht. Twee op de drie (68 procent) hebben al meer budget vrijgemaakt voor een nieuw huis, 59 procent is inmiddels bereid om voor een kleiner huis te gaan.

Ook zegt twee derde (65 procent) dat ze hun zoekgebied hebben uitgebreid. "Maar dat houdt een keer op. Je kunt niet in noordoost-Groningen gaan wonen als je in de Randstad werkt. Helaas is dat wel een van de weinige gebieden waar we nog een normaal huis kunnen betalen", geeft iemand aan.

Alternatieve woonconcepten

Om de huidige woningcrisis te lijf te gaan, ontstaan er overal in Nederland alternatieve 'woonconcepten'. Denk hierbij aan tiny houses (huizen tot 50 m2), woongroepen (met gedeelde voorzieningen), flexwonen (bijvoorbeeld hotelkamers voor een lagere prijs) of woningen zonder oprit of parkeerplaats voor de deur.

Vooral jongeren zien die woonvormen wel zitten. Van de groep 18- tot 34-jarigen zou 33 procent best in een tiny house willen wonen en 37 procent vindt een woning zonder parkeerplek prima. Oudere leeftijdsgroepen zijn minder enthousiast: van de 45-plussers staat twee derde voor geen enkel alternatief woonconcept open.